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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250502/وزير-الخارجية-البولندي-أمريكا-تفقد-صبرها-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1100118675.html
وزير الخارجية البولندي: أمريكا تفقد صبرها بسبب الصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية البولندي: أمريكا تفقد صبرها بسبب الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفقد صبرها إزاء الصراع الأوكراني. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T19:36+0000
2025-05-02T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف سيكورسكي في لقاء على قناة "بولسات" التلفزيونية: "أخبرنا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي حديثي معه، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفقد صبرها إزاء عدم إحراز تقدم (في حل النزاع الأوكراني)".وقال سيكورسكي: "أجروا استطلاعًا مكثفًا، وتبيّن أن ما يُسمى بالخطوط الحمراء، أي مواقف روسيا وأوكرانيا، متباعدة جدًا لدرجة أنه من المستحيل الاتفاق عليها بعد".وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في وقت سابق، التهديد بالانسحاب من عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية، إذا لم يُحرز تقدم كافٍ.
https://sarabic.ae/20250502/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تتخلى-عن-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100117525.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية البولندي: أمريكا تفقد صبرها بسبب الصراع في أوكرانيا

19:36 GMT 02.05.2025
© AP Photo ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
 ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo
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صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفقد صبرها إزاء الصراع الأوكراني.
وأضاف سيكورسكي في لقاء على قناة "بولسات" التلفزيونية: "أخبرنا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي حديثي معه، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفقد صبرها إزاء عدم إحراز تقدم (في حل النزاع الأوكراني)".

وأوضح أن "السلطات الأمريكية تدرك مدى التباعد في مواقف التفاوض بين روسيا وأوكرانيا".

وقال سيكورسكي: "أجروا استطلاعًا مكثفًا، وتبيّن أن ما يُسمى بالخطوط الحمراء، أي مواقف روسيا وأوكرانيا، متباعدة جدًا لدرجة أنه من المستحيل الاتفاق عليها بعد".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
18:20 GMT

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن واشنطن لن تتخلى عن مساعيها لتحقيق تسوية للأزمة الأوكرانية، وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية على دراية بمواقف روسيا وأوكرانيا بشأن هذه القضية، وأن هذه المواقف ما تزال متباعدة جدًا".

وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في وقت سابق، التهديد بالانسحاب من عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية، إذا لم يُحرز تقدم كافٍ.
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