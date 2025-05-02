https://sarabic.ae/20250502/وزير-الخارجية-البولندي-أمريكا-تفقد-صبرها-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1100118675.html

وزير الخارجية البولندي: أمريكا تفقد صبرها بسبب الصراع في أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي: أمريكا تفقد صبرها بسبب الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفقد صبرها إزاء الصراع الأوكراني. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T19:36+0000

2025-05-02T19:36+0000

2025-05-02T19:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف سيكورسكي في لقاء على قناة "بولسات" التلفزيونية: "أخبرنا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي حديثي معه، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفقد صبرها إزاء عدم إحراز تقدم (في حل النزاع الأوكراني)".وقال سيكورسكي: "أجروا استطلاعًا مكثفًا، وتبيّن أن ما يُسمى بالخطوط الحمراء، أي مواقف روسيا وأوكرانيا، متباعدة جدًا لدرجة أنه من المستحيل الاتفاق عليها بعد".وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في وقت سابق، التهديد بالانسحاب من عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية، إذا لم يُحرز تقدم كافٍ.

https://sarabic.ae/20250502/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تتخلى-عن-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100117525.html

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