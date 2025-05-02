https://sarabic.ae/20250502/وقف-بث-قناة-تلفزيونية-جزائرية-لمدة-10-أيام-بسبب-استخدام-لفظ-عنصري-1100119597.html
وقف بث قناة تلفزيونية جزائرية لمدة 10 أيام بسبب استخدام "لفظ عنصري"
وقف بث قناة تلفزيونية جزائرية لمدة 10 أيام بسبب استخدام "لفظ عنصري"
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف البث الكامل لقناة "الشروق نيوز"، لمدة 10 أيام. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T20:53+0000
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وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للضبط السمعي البصري في الجزائر، أن "الإجراء جاء على خلفية استخدام القناة مصطلحا عنصريا خطيرا في أحد تقاريرها، استُخدم لوصف مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقية"، معتبرة أن ما حدث يُعد "خطاب كراهية وتمييزا عنصريا".وأكدت أن التقرير يمثّل "إخلالا جسيما بأخلاقيات المهنة وانعداما للمسؤولية التحريرية في التعاطي مع موضوع حساس، يستوجب المعالجة بمهنية واحترام للأشقاء الذين تربطهم بالجزائر علاقات تاريخية ومصير مشترك"، وفقا لموقع الإذاعة الجزائرية.وألزمت السلطة الجزائرية القناة بتقديم "اعتذار رسمي وواضح"، يتضمن تنديدًا صريحا بمضمون التقرير المخالف.كما جدّدت دعوتها لوسائل الإعلام الجزائرية بضرورة الالتزام الصارم بقوانين الجزائر، و"التمسك بقيم الجزائر الرافضة لكل أشكال العنصرية والتمييز، بما يضمن إعلامًا وطنيًا مسؤولًا".
https://sarabic.ae/20250429/الجزائر-تعلن-ضبط-أكبر-شحنة-مخدرات-في-أفريقيا-فيديو-1100013129.html
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وقف بث قناة تلفزيونية جزائرية لمدة 10 أيام بسبب استخدام "لفظ عنصري"
قررت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف البث الكامل لقناة "الشروق نيوز"، لمدة 10 أيام.
وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للضبط السمعي البصري في الجزائر، أن "الإجراء جاء على خلفية استخدام القناة مصطلحا عنصريا خطيرا في أحد تقاريرها، استُخدم لوصف مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقية"، معتبرة أن ما حدث يُعد "خطاب كراهية وتمييزا عنصريا".
وأكدت أن التقرير يمثّل "إخلالا جسيما بأخلاقيات المهنة وانعداما للمسؤولية التحريرية في التعاطي مع موضوع حساس، يستوجب المعالجة بمهنية واحترام للأشقاء الذين تربطهم بالجزائر علاقات تاريخية ومصير مشترك"، وفقا لموقع
الإذاعة الجزائرية.
وألزمت السلطة الجزائرية القناة بتقديم "اعتذار رسمي وواضح"، يتضمن تنديدًا صريحا بمضمون التقرير المخالف.
كما جدّدت دعوتها لوسائل الإعلام الجزائرية بضرورة الالتزام الصارم بقوانين الجزائر، و"التمسك بقيم الجزائر الرافضة لكل أشكال العنصرية والتمييز، بما يضمن إعلامًا وطنيًا مسؤولًا".