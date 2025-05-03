https://sarabic.ae/20250503/اليمن-رئيس-الوزراء-يعلن-تقديم-استقالته-بسبب-منعه-من-ممارسة-صلاحياته-1100136527.html

اليمن.. رئيس الوزراء يعلن تقديم استقالته بسبب منعه من ممارسة صلاحياته

اليمن.. رئيس الوزراء يعلن تقديم استقالته بسبب منعه من ممارسة صلاحياته

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته من منصبه، مبرراً إياها بعدم تمكينه من ممارسة صلاحياته وعدم السماح بإجراء تعديل وزاري في... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T17:47+0000

2025-05-03T17:47+0000

2025-05-03T17:47+0000

العالم العربي

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وقال ابن مبارك في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي: "واجهت الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".وتأتي استقالة ابن مبارك بعد تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية في مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتة للبلاد جنوبي اليمن، حيث شهد قطاع الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء تدهوراً تمثل في تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، فيما واصل سعر صرف الريال اليمني التراجع مقابل العملات الأجنبية، مسجلةً 2536 ريالاً للدولار الواحد بيعاً، و2511 شراءً، ما انعكس على أسعار السلع ارتفاعاً.وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب قد كشف، في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حكومته فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الـ 30 شهراً السابقة فقط، نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" على مرافئ وناقلات النفط، إضافة الى "استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر مما ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد [في اشارة إلى هجمات أنصار الله على السفن]".وأواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، أن الريال اليمني فقد 24 في المئة من قيمته على أساس سنوي و68 في المئة من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مرجعة ذلك إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وتعليق صادرات النفط الخام.وتمثل الصادرات النفطية في اليمن المورد الرئيسي للموازنة وتعتمد عليها الحكومة بنسبة 75 في المئة، إذ تسبب توقفها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، نتيجة هجمات جماعة "أنصار الله" على الموانئ النفطية، في أزمة مالية انعكست على مختلف أنشطة الحكومة، خاصة في دفع رواتب الموظفين العموميين بمناطق سيطرتها، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة المحلية.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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