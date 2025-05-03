https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أُطلق-من-اليمن-1100122329.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، عقب إطلاق صفارات الإنذار في في وسط وجنوب إسرائيل. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

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تل أبيب – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأشار إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن".وأضاف في بيان لاحق: "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من المناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي منطقة حيفا المحتلة".وأضاف أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 ووصل هدفه بنجاح. ومنظومات العدو فشلت في اعتراض الصاروخ".ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تبنت "أنصار الله" 18 هجوماً على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، آخرها يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت الجماعة مهاجمة قواتها أهدافاً حيوية وعسكرية في تل أبيب (وسط إسرائيل) بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وشن هجوم على هدف آخر وصفته الجماعة بـ "الحيوي" في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيرة مماثلة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1100100353.html

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قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, قطاع غزة