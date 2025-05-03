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تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسا لمجلس وزراء اليمن

تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسا لمجلس وزراء اليمن

سبوتنيك عربي

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة رشاد العليمي، اليوم السبت، قرارا بتعيين، سالم صالح سالم بن بريك، كرئيس جديد لمجلس الوزراء في اليمن. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T18:47+0000

2025-05-03T18:47+0000

2025-05-03T18:47+0000

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وجاء في القرار الذي نشره وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أنه "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011، وعلى اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وعلى اعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2022، وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) بتاريخ 1 مايو/ أيار 2025، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، تقرر تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء".كما نص القرار على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته من منصبه، مبررا إياها بعدم تمكينه من ممارسة صلاحياته وعدم السماح بإجراء تعديل وزاري في حكومته.وقال ابن مبارك في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي: "واجهت الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".وأضاف: "حرصا مني على وحدة كافة مكونات الدولة اليمنية لتوجيه كافة جهودها لمستوى يرتقي لتضحيات شعبنا وصبره وتوقه للخلاص في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا، فأني أقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء، وأضعها أمامكم وأمام الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، متمنياً لمن يكلف بعدي كل التوفيق والنجاح".وتأتي استقالة ابن مبارك بعد تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد جنوبي اليمن، حيث شهد قطاع الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء تدهورا تمثل في تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، فيما واصل سعر صرف الريال اليمني التراجع مقابل العملات الأجنبية، مسجلةً 2536 ريالاً للدولار الواحد بيعاً، و2511 شراءً، ما انعكس على أسعار السلع ارتفاعاً.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250503/اليمن-رئيس-الوزراء-يعلن-تقديم-استقالته-بسبب-منعه-من-ممارسة-صلاحياته-1100136527.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن