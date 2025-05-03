https://sarabic.ae/20250503/علماء-يحذرون-من-بركان-هائل-تحت-الماء-يتضخم-وعلى-وشك-الانفجار-في-أي-لحظة-1100130577.html

علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة

علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة

سبوتنيك عربي

رصد علماء البراكين مؤشرات قوية على قرب ثوران بركان "أكسيال سي ماونت"، أحد أكثر البراكين البحرية نشاطا ومراقبة في العالم، والذي يقع على عمق يزيد عن 4900 قدم تحت... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T13:58+0000

2025-05-03T13:58+0000

2025-05-03T13:58+0000

مجتمع

منوعات

علوم

بركان

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وأشار الباحثون إلى أن الصهارة تتراكم بشكل متسارع تحت قاع البحر في هذه المنطقة، ما تسبب في تضخم ملحوظ لقاع المحيط، وهي علامة رئيسية تنذر بثوران وشيك.وأوضحوا أن هذا التضخم تجاوز المستويات التي سجلت قبل آخر ثوران للبركان في عام 2015، حين شهدت المنطقة نحو 8000 زلزالا، وتدفقات حمم بركانية بلغ سمكها نحو 400 قدم.ورغم هذا النشاط المكثف، إلا أن الخبراء أكدوا أن ثوران بركان "أكسيال سي ماونت" لا يشكل أي خطر على البشر على اليابسة، نظرا لموقعه العميق والبعيد عن الساحل.وقال العالم من مرصد يلوستون للبراكين، مايك بولاند: "هذا البركان فريد من نوعه، إذ يُعد أفضل بركان تحت الماء تتم مراقبته في العالم، وهو لا يمثل تهديدا حقيقيا، إذ أن ثورانه سيكون مشابها لتدفقات الحمم الهادئة في هاواي، وليس انفجارا عنيفا".وأضاف أن الزلازل المرتبطة بنشاط البركان تقع يوميا بأعداد كبيرة، وقد تم تسجيل أكثر من 500 هزة صغيرة يوميا مؤخرا، وهي ما يُعرف بـ"سرب الزلازل"، إذ لا توجد هزة واحدة مهيمنة، بل سلسلة من الزلازل المتقاربة في الشدة، وتشير جميعها إلى تراكم الصهارة.ويتوقع العلماء أن المرحلة النهائية التي تسبق الثوران ستشهد زيادة مفاجئة في وتيرة الزلازل، يليها اندفاع الصهارة إلى السطح، وهو ما قد يستغرق ساعة واحدة، ثم يستمر الثوران بهدوء لعدة أسابيع، ويُرجح أن يحدث الانفجار القادم بحلول نهاية العام الحالي 2025، بعد مرور 10 سنوات على الانفجار الأخير.ويُعد جبل "أكسيال سي ماونت" جزءا من سلسلة براكين تحت البحر على طول سلسلة جبال خوان دي فوكا، الممتدة قبالة سواحل ولايتي أوريغون وألاسكا، وقد سجل الجبل 3 ثورات بركانية رئيسية خلال الـ30 عاما الماضية، في أعوام 1998 و2011 و2015، مما يجعله الأكثر نشاطًا في شمال غرب المحيط الهادئ.وقال عالم الجيوفيزياء في جامعة ولاية أوريغون، وليام تشادويك، إن بركان "أكسيال سي ماونت" يتمتع بإمدادات نشطة من الصهارة، وإن لم يندلع في الوقت الحالي، فهو بلا شك في طور الاستعداد لثوران قادم، ولهذا تتم مراقبته عن كثب.ورغم أن ثوران "أكسيال" لا يُتوقع أن يسبب أي كارثة على اليابسة، إلا أن التاريخ شهد براكين بحرية أخرى تسببت في دمار واسع، أبرزها كان انفجار بركان "هونغا" تحت الماء في أرخبيل تونغا عام 2022، والذي تسبب في "تسونامي"، وأضرار قدرت بنحو 90 مليار دولار، وصلت تأثيراته إلى مناطق بعيدة مثل أمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وبيرو.

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منوعات, علوم, بركان