علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:28 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
حرب النازيين على الأديان ودور الكنيسة الارثوذوكسية الروسية في مواجهة العدوان الألماني
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250503/علماء-يحذرون-من-بركان-هائل-تحت-الماء-يتضخم-وعلى-وشك-الانفجار-في-أي-لحظة-1100130577.html
علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة
علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة
سبوتنيك عربي
رصد علماء البراكين مؤشرات قوية على قرب ثوران بركان "أكسيال سي ماونت"، أحد أكثر البراكين البحرية نشاطا ومراقبة في العالم، والذي يقع على عمق يزيد عن 4900 قدم تحت... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T13:58+0000
2025-05-03T13:58+0000
مجتمع
منوعات
علوم
بركان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097530644_0:61:702:456_1920x0_80_0_0_b25da339c5f6e4b17b4bdb499be578dc.png
وأشار الباحثون إلى أن الصهارة تتراكم بشكل متسارع تحت قاع البحر في هذه المنطقة، ما تسبب في تضخم ملحوظ لقاع المحيط، وهي علامة رئيسية تنذر بثوران وشيك.وأوضحوا أن هذا التضخم تجاوز المستويات التي سجلت قبل آخر ثوران للبركان في عام 2015، حين شهدت المنطقة نحو 8000 زلزالا، وتدفقات حمم بركانية بلغ سمكها نحو 400 قدم.ورغم هذا النشاط المكثف، إلا أن الخبراء أكدوا أن ثوران بركان "أكسيال سي ماونت" لا يشكل أي خطر على البشر على اليابسة، نظرا لموقعه العميق والبعيد عن الساحل.وقال العالم من مرصد يلوستون للبراكين، مايك بولاند: "هذا البركان فريد من نوعه، إذ يُعد أفضل بركان تحت الماء تتم مراقبته في العالم، وهو لا يمثل تهديدا حقيقيا، إذ أن ثورانه سيكون مشابها لتدفقات الحمم الهادئة في هاواي، وليس انفجارا عنيفا".وأضاف أن الزلازل المرتبطة بنشاط البركان تقع يوميا بأعداد كبيرة، وقد تم تسجيل أكثر من 500 هزة صغيرة يوميا مؤخرا، وهي ما يُعرف بـ"سرب الزلازل"، إذ لا توجد هزة واحدة مهيمنة، بل سلسلة من الزلازل المتقاربة في الشدة، وتشير جميعها إلى تراكم الصهارة.ويتوقع العلماء أن المرحلة النهائية التي تسبق الثوران ستشهد زيادة مفاجئة في وتيرة الزلازل، يليها اندفاع الصهارة إلى السطح، وهو ما قد يستغرق ساعة واحدة، ثم يستمر الثوران بهدوء لعدة أسابيع، ويُرجح أن يحدث الانفجار القادم بحلول نهاية العام الحالي 2025، بعد مرور 10 سنوات على الانفجار الأخير.ويُعد جبل "أكسيال سي ماونت" جزءا من سلسلة براكين تحت البحر على طول سلسلة جبال خوان دي فوكا، الممتدة قبالة سواحل ولايتي أوريغون وألاسكا، وقد سجل الجبل 3 ثورات بركانية رئيسية خلال الـ30 عاما الماضية، في أعوام 1998 و2011 و2015، مما يجعله الأكثر نشاطًا في شمال غرب المحيط الهادئ.وقال عالم الجيوفيزياء في جامعة ولاية أوريغون، وليام تشادويك، إن بركان "أكسيال سي ماونت" يتمتع بإمدادات نشطة من الصهارة، وإن لم يندلع في الوقت الحالي، فهو بلا شك في طور الاستعداد لثوران قادم، ولهذا تتم مراقبته عن كثب.ورغم أن ثوران "أكسيال" لا يُتوقع أن يسبب أي كارثة على اليابسة، إلا أن التاريخ شهد براكين بحرية أخرى تسببت في دمار واسع، أبرزها كان انفجار بركان "هونغا" تحت الماء في أرخبيل تونغا عام 2022، والذي تسبب في "تسونامي"، وأضرار قدرت بنحو 90 مليار دولار، وصلت تأثيراته إلى مناطق بعيدة مثل أمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وبيرو.
https://sarabic.ae/20250423/مشهد-مرعب-بركان-ينفث-رماده-في-روسيا-فيديو-1099825693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097530644_0:0:702:527_1920x0_80_0_0_5ec74421fdca58cbe3e2ba2ac32d616c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, بركان
منوعات, علوم, بركان

علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة

13:58 GMT 03.05.2025
© Photo / Xصورة لثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي
صورة لثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
رصد علماء البراكين مؤشرات قوية على قرب ثوران بركان "أكسيال سي ماونت"، أحد أكثر البراكين البحرية نشاطا ومراقبة في العالم، والذي يقع على عمق يزيد عن 4900 قدم تحت سطح المحيط الهادئ، وعلى بعد نحو 300 ميل من سواحل ولاية أوريغون الأمريكية.
وأشار الباحثون إلى أن الصهارة تتراكم بشكل متسارع تحت قاع البحر في هذه المنطقة، ما تسبب في تضخم ملحوظ لقاع المحيط، وهي علامة رئيسية تنذر بثوران وشيك.
وأوضحوا أن هذا التضخم تجاوز المستويات التي سجلت قبل آخر ثوران للبركان في عام 2015، حين شهدت المنطقة نحو 8000 زلزالا، وتدفقات حمم بركانية بلغ سمكها نحو 400 قدم.
وقال الجيوفيزيائي البحري في جامعة واشنطن، البروفيسور ويليام ويلكوك: "بعض العلماء يعتقدون أن مقدار التضخم البركاني يمكن أن يساعد في التنبؤ بموعد الثوران. وإذا صحت هذه الفرضية، فقد ينفجر البركان في أي لحظة".
ورغم هذا النشاط المكثف، إلا أن الخبراء أكدوا أن ثوران بركان "أكسيال سي ماونت" لا يشكل أي خطر على البشر على اليابسة، نظرا لموقعه العميق والبعيد عن الساحل.
وقال العالم من مرصد يلوستون للبراكين، مايك بولاند: "هذا البركان فريد من نوعه، إذ يُعد أفضل بركان تحت الماء تتم مراقبته في العالم، وهو لا يمثل تهديدا حقيقيا، إذ أن ثورانه سيكون مشابها لتدفقات الحمم الهادئة في هاواي، وليس انفجارا عنيفا".
وأضاف أن الزلازل المرتبطة بنشاط البركان تقع يوميا بأعداد كبيرة، وقد تم تسجيل أكثر من 500 هزة صغيرة يوميا مؤخرا، وهي ما يُعرف بـ"سرب الزلازل"، إذ لا توجد هزة واحدة مهيمنة، بل سلسلة من الزلازل المتقاربة في الشدة، وتشير جميعها إلى تراكم الصهارة.
ويتوقع العلماء أن المرحلة النهائية التي تسبق الثوران ستشهد زيادة مفاجئة في وتيرة الزلازل، يليها اندفاع الصهارة إلى السطح، وهو ما قد يستغرق ساعة واحدة، ثم يستمر الثوران بهدوء لعدة أسابيع، ويُرجح أن يحدث الانفجار القادم بحلول نهاية العام الحالي 2025، بعد مرور 10 سنوات على الانفجار الأخير.
ويُعد جبل "أكسيال سي ماونت" جزءا من سلسلة براكين تحت البحر على طول سلسلة جبال خوان دي فوكا، الممتدة قبالة سواحل ولايتي أوريغون وألاسكا، وقد سجل الجبل 3 ثورات بركانية رئيسية خلال الـ30 عاما الماضية، في أعوام 1998 و2011 و2015، مما يجعله الأكثر نشاطًا في شمال غرب المحيط الهادئ.
صورة لثوران بركان بيزيمناني في كامشاتكا بروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
مجتمع
"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
23 أبريل, 14:04 GMT
وقال عالم الجيوفيزياء في جامعة ولاية أوريغون، وليام تشادويك، إن بركان "أكسيال سي ماونت" يتمتع بإمدادات نشطة من الصهارة، وإن لم يندلع في الوقت الحالي، فهو بلا شك في طور الاستعداد لثوران قادم، ولهذا تتم مراقبته عن كثب.
ورغم أن ثوران "أكسيال" لا يُتوقع أن يسبب أي كارثة على اليابسة، إلا أن التاريخ شهد براكين بحرية أخرى تسببت في دمار واسع، أبرزها كان انفجار بركان "هونغا" تحت الماء في أرخبيل تونغا عام 2022، والذي تسبب في "تسونامي"، وأضرار قدرت بنحو 90 مليار دولار، وصلت تأثيراته إلى مناطق بعيدة مثل أمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وبيرو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала