علماء يحذرون من بركان هائل تحت الماء "يتضخم وعلى وشك الانفجار" في أي لحظة
© Photo / Xصورة لثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي
© Photo / X
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رصد علماء البراكين مؤشرات قوية على قرب ثوران بركان "أكسيال سي ماونت"، أحد أكثر البراكين البحرية نشاطا ومراقبة في العالم، والذي يقع على عمق يزيد عن 4900 قدم تحت سطح المحيط الهادئ، وعلى بعد نحو 300 ميل من سواحل ولاية أوريغون الأمريكية.
وأشار الباحثون إلى أن الصهارة تتراكم بشكل متسارع تحت قاع البحر في هذه المنطقة، ما تسبب في تضخم ملحوظ لقاع المحيط، وهي علامة رئيسية تنذر بثوران وشيك.
وأوضحوا أن هذا التضخم تجاوز المستويات التي سجلت قبل آخر ثوران للبركان في عام 2015، حين شهدت المنطقة نحو 8000 زلزالا، وتدفقات حمم بركانية بلغ سمكها نحو 400 قدم.
وقال الجيوفيزيائي البحري في جامعة واشنطن، البروفيسور ويليام ويلكوك: "بعض العلماء يعتقدون أن مقدار التضخم البركاني يمكن أن يساعد في التنبؤ بموعد الثوران. وإذا صحت هذه الفرضية، فقد ينفجر البركان في أي لحظة".
ورغم هذا النشاط المكثف، إلا أن الخبراء أكدوا أن ثوران بركان "أكسيال سي ماونت" لا يشكل أي خطر على البشر على اليابسة، نظرا لموقعه العميق والبعيد عن الساحل.
BUBBLING BELOW: DEEP-SEA VOLCANO OFF OREGON MAY BLOW ANY DAY NOW— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 3, 2025
Scientists say the Axial Seamount — a submarine volcano 300 miles off the Oregon coast — has swelled with magma to the same level it reached before its last three eruptions.
Translation: it’s locked, loaded, and… pic.twitter.com/KTVXlL8HiI
وقال العالم من مرصد يلوستون للبراكين، مايك بولاند: "هذا البركان فريد من نوعه، إذ يُعد أفضل بركان تحت الماء تتم مراقبته في العالم، وهو لا يمثل تهديدا حقيقيا، إذ أن ثورانه سيكون مشابها لتدفقات الحمم الهادئة في هاواي، وليس انفجارا عنيفا".
وأضاف أن الزلازل المرتبطة بنشاط البركان تقع يوميا بأعداد كبيرة، وقد تم تسجيل أكثر من 500 هزة صغيرة يوميا مؤخرا، وهي ما يُعرف بـ"سرب الزلازل"، إذ لا توجد هزة واحدة مهيمنة، بل سلسلة من الزلازل المتقاربة في الشدة، وتشير جميعها إلى تراكم الصهارة.
ويتوقع العلماء أن المرحلة النهائية التي تسبق الثوران ستشهد زيادة مفاجئة في وتيرة الزلازل، يليها اندفاع الصهارة إلى السطح، وهو ما قد يستغرق ساعة واحدة، ثم يستمر الثوران بهدوء لعدة أسابيع، ويُرجح أن يحدث الانفجار القادم بحلول نهاية العام الحالي 2025، بعد مرور 10 سنوات على الانفجار الأخير.
🌊 For the first time, scientists have witnessed a volcanic eruption at Axial Seamount, 4,900 feet deep in the Pacific! This groundbreaking event reveals insights into geological processes and unique marine ecosystems. Discover more! #DeepSeaScience #VolcanicEruption 🌋 pic.twitter.com/kuVqya8lqK— Azat TV (@azattelevision) May 3, 2025
ويُعد جبل "أكسيال سي ماونت" جزءا من سلسلة براكين تحت البحر على طول سلسلة جبال خوان دي فوكا، الممتدة قبالة سواحل ولايتي أوريغون وألاسكا، وقد سجل الجبل 3 ثورات بركانية رئيسية خلال الـ30 عاما الماضية، في أعوام 1998 و2011 و2015، مما يجعله الأكثر نشاطًا في شمال غرب المحيط الهادئ.
23 أبريل, 14:04 GMT
وقال عالم الجيوفيزياء في جامعة ولاية أوريغون، وليام تشادويك، إن بركان "أكسيال سي ماونت" يتمتع بإمدادات نشطة من الصهارة، وإن لم يندلع في الوقت الحالي، فهو بلا شك في طور الاستعداد لثوران قادم، ولهذا تتم مراقبته عن كثب.
ورغم أن ثوران "أكسيال" لا يُتوقع أن يسبب أي كارثة على اليابسة، إلا أن التاريخ شهد براكين بحرية أخرى تسببت في دمار واسع، أبرزها كان انفجار بركان "هونغا" تحت الماء في أرخبيل تونغا عام 2022، والذي تسبب في "تسونامي"، وأضرار قدرت بنحو 90 مليار دولار، وصلت تأثيراته إلى مناطق بعيدة مثل أمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وبيرو.