https://sarabic.ae/20250423/مشهد-مرعب-بركان-ينفث-رماده-في-روسيا-فيديو-1099825693.html
"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لبركان يقذف عمودًا من الرماد بارتفاع 9 كيلومترات في روسيا. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T14:04+0000
2025-04-23T14:04+0000
2025-04-23T14:04+0000
مجتمع
نادي الفيديو
بركان
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أطلق بركان بيزيمناني في كامشاتكا عمودًا ضخمًا من الرماد وصل إلى ارتفاع 9 كيلومترات، ما دفع جهاز الطوارئ الروسي إلى إصدار تحذيرات للسكان المحليين بشأن تساقط الرماد. ويذكر أنه تم تصنيف البركان بـ"الرمز الأحمر" من حيث خطورة الطيران بسبب النشاط البركاني.ثوران بركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي الكبرى... فيديوبركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, بركان
"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لبركان يقذف عمودًا من الرماد بارتفاع 9 كيلومترات في روسيا.
أطلق بركان بيزيمناني في كامشاتكا عمودًا ضخمًا من الرماد وصل إلى ارتفاع 9 كيلومترات، ما دفع جهاز الطوارئ الروسي إلى إصدار تحذيرات للسكان المحليين بشأن تساقط الرماد.
ويذكر أنه تم تصنيف البركان بـ"الرمز الأحمر" من حيث خطورة الطيران بسبب النشاط البركاني.