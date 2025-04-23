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طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
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سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
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دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
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مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
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ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
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10:34 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250423/مشهد-مرعب-بركان-ينفث-رماده-في-روسيا-فيديو-1099825693.html
"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لبركان يقذف عمودًا من الرماد بارتفاع 9 كيلومترات في روسيا. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T14:04+0000
2025-04-23T14:04+0000
مجتمع
نادي الفيديو
بركان
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أطلق بركان بيزيمناني في كامشاتكا عمودًا ضخمًا من الرماد وصل إلى ارتفاع 9 كيلومترات، ما دفع جهاز الطوارئ الروسي إلى إصدار تحذيرات للسكان المحليين بشأن تساقط الرماد. ويذكر أنه تم تصنيف البركان بـ"الرمز الأحمر" من حيث خطورة الطيران بسبب النشاط البركاني.ثوران بركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي الكبرى... فيديوبركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
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نادي الفيديو, بركان
نادي الفيديو, بركان

"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو

14:04 GMT 23.04.2025
© Photo / Xصورة لثوران بركان بيزيمناني في كامشاتكا بروسيا
صورة لثوران بركان بيزيمناني في كامشاتكا بروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لبركان يقذف عمودًا من الرماد بارتفاع 9 كيلومترات في روسيا.
أطلق بركان بيزيمناني في كامشاتكا عمودًا ضخمًا من الرماد وصل إلى ارتفاع 9 كيلومترات، ما دفع جهاز الطوارئ الروسي إلى إصدار تحذيرات للسكان المحليين بشأن تساقط الرماد.
ويذكر أنه تم تصنيف البركان بـ"الرمز الأحمر" من حيث خطورة الطيران بسبب النشاط البركاني.
ثوران بركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي الكبرى... فيديو
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
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