https://sarabic.ae/20250503/فعالية-الفوج-الخالد-تجتمع-أمام-البيت-الأبيض-في-واشنطن-لأول-مرة-بعد-انقطاع-دام-لسنوات--1100140041.html
فعالية "الفوج الخالد" تجتمع أمام البيت الأبيض في واشنطن لأول مرة بعد انقطاع دام لسنوات
فعالية "الفوج الخالد" تجتمع أمام البيت الأبيض في واشنطن لأول مرة بعد انقطاع دام لسنوات
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المشاركين في فعالية "الفوج الخالد" يتجمعون أمام البيت الأبيض وسط واشنطن للمشاركة في موكب تذكاري يُقام في العاصمة الأمريكية لأول... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T20:12+0000
2025-05-03T20:12+0000
2025-05-03T20:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا للمراسل، فإنه "اعتبارًا من الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت موسكو)، تجمع عشرات المشاركين في الفعالية في حديقة ساحة لافاييت، المقابلة للإدارة الرئاسية الأمريكية، استعدادًا لبدء الموكب، المقرر في الساعة 16:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".وكما صرحت منسقة المشروع، آنا بلوخا، لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، فقد منحت سلطات العاصمة الأمريكية إذنًا لإقامة فعالية "الفوج الخالد"، وسمحت بحضور 300 شخص.
https://sarabic.ae/20250503/1100131958.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فعالية "الفوج الخالد" تجتمع أمام البيت الأبيض في واشنطن لأول مرة بعد انقطاع دام لسنوات
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المشاركين في فعالية "الفوج الخالد" يتجمعون أمام البيت الأبيض وسط واشنطن للمشاركة في موكب تذكاري يُقام في العاصمة الأمريكية لأول مرة بعد انقطاع دام ست سنوات.
ووفقا للمراسل، فإنه "اعتبارًا من الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت موسكو)، تجمع عشرات المشاركين في الفعالية في حديقة ساحة لافاييت، المقابلة للإدارة الرئاسية الأمريكية، استعدادًا لبدء الموكب، المقرر في الساعة 16:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".
من المتوقع أن يبدأ الموكب في ساحة لافاييت، ثم يتجه المشاركون إلى النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية، كما أفاد المراسل.
وكما صرحت منسقة المشروع، آنا بلوخا، لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، فقد منحت سلطات العاصمة الأمريكية إذنًا لإقامة فعالية "الفوج الخالد"، وسمحت بحضور 300 شخص.