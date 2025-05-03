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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
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عرب بوينت بودكاست
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ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
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59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
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29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
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مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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https://sarabic.ae/20250503/لافروف-يدعو-خلال-محادثة-مع-نظيره-الهندي-إلى-تسوية-الخلافات-مع-باكستان-عبر-الوسائل-الدبلوماسية-1100133552.html
لافروف يدعو خلال محادثة مع نظيره الهندي إلى تسوية الخلافات مع باكستان عبر الوسائل الدبلوماسية
لافروف يدعو خلال محادثة مع نظيره الهندي إلى تسوية الخلافات مع باكستان عبر الوسائل الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، التوتر المتصاعد في العلاقات بين الهند وباكستان، داعيًا إلى... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T15:44+0000
2025-05-03T15:44+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين لافروف وسوبرامانيام أمس الجمعة، حيث "ناقش وزيرا الخارجية قضايا التعاون الروسي الهندي، إلى جانب التدهور في العلاقات الهندية الباكستانية عقب الهجوم الإرهابي قرب مدينة باهالغام (في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان)".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.ووقع الهجوم الإرهابي عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الباكستاني-يكشف-عن-صاروخ-أرض-أرض-بمدى-450-كيلومترا-فيديو-1100127729.html
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العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم

لافروف يدعو خلال محادثة مع نظيره الهندي إلى تسوية الخلافات مع باكستان عبر الوسائل الدبلوماسية

15:44 GMT 03.05.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، التوتر المتصاعد في العلاقات بين الهند وباكستان، داعيًا إلى تسوية الخلافات بين البلدين بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين لافروف وسوبرامانيام أمس الجمعة، حيث "ناقش وزيرا الخارجية قضايا التعاون الروسي الهندي، إلى جانب التدهور في العلاقات الهندية الباكستانية عقب الهجوم الإرهابي قرب مدينة باهالغام (في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان)".
وأضاف البيان أن لافروف دعا إلى تسوية الخلافات بين نيودلهي وإسلام آباد بالوسائل السياسية والدبلوماسية، على أساس أحكام اتفاقية شيملا الموقعة عام 1972 وإعلان لاهور عام 1999.
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
صاروخ أرض أرض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
الجيش الباكستاني يكشف عن صاروخ "أرض-أرض" بمدى 450 كيلومترا... فيديو
11:39 GMT
ووقع الهجوم الإرهابي عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.
وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".
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