https://sarabic.ae/20250503/لافروف-يدعو-خلال-محادثة-مع-نظيره-الهندي-إلى-تسوية-الخلافات-مع-باكستان-عبر-الوسائل-الدبلوماسية-1100133552.html

لافروف يدعو خلال محادثة مع نظيره الهندي إلى تسوية الخلافات مع باكستان عبر الوسائل الدبلوماسية

لافروف يدعو خلال محادثة مع نظيره الهندي إلى تسوية الخلافات مع باكستان عبر الوسائل الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، التوتر المتصاعد في العلاقات بين الهند وباكستان، داعيًا إلى... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T15:44+0000

2025-05-03T15:44+0000

2025-05-03T15:44+0000

العالم

روسيا

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين لافروف وسوبرامانيام أمس الجمعة، حيث "ناقش وزيرا الخارجية قضايا التعاون الروسي الهندي، إلى جانب التدهور في العلاقات الهندية الباكستانية عقب الهجوم الإرهابي قرب مدينة باهالغام (في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان)".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.ووقع الهجوم الإرهابي عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".

https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الباكستاني-يكشف-عن-صاروخ-أرض-أرض-بمدى-450-كيلومترا-فيديو-1100127729.html

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