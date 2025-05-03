https://sarabic.ae/20250503/من-هو-دفع-الله-الحاج-علي-عثمان-رئيس-الوزراء-السوداني-الجديد-1100126564.html
من هو دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني الجديد؟
من هو دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني الجديد؟
سبوتنيك عربي
أمر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، منذ أيام قليلة، بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T09:59+0000
2025-05-03T09:59+0000
2025-05-03T09:59+0000
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وقرر البرهان تعيين السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفا بتسيير مهام رئيس الوزراء، وفيما يلي نستعرض أبرز محطات مسيرته.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من هو دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني الجديد؟
أمر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، منذ أيام قليلة، بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية.
وقرر البرهان تعيين السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفا بتسيير مهام رئيس الوزراء، وفيما يلي نستعرض أبرز محطات مسيرته.