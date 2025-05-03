https://sarabic.ae/20250503/موسكو-العلاقات-التجارية-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-تراجعت-لمستوى-لا-يليق-بالقوى-العظمى-1100121777.html
موسكو: العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت لمستوى لا يليق بالقوى العظمى
موسكو: العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت لمستوى لا يليق بالقوى العظمى
سبوتنيك عربي
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، بأن العلاقات التجارية بين موسكو وواشنطن تراجعت لمستوى لا يليق بالقوى العظمى. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T02:58+0000
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عمّا إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحسين العلاقات التجارية: "في الواقع، تقلصت علاقاتنا التجارية والاقتصادية إلى مستوى لا يليق بالقوى العظمى".وأعرب المسؤول الروسي عن اعتقاده أن ترامب يدرك هذا الأمر "ويبذل جهودًا لفتح هذا الفصل من علاقاتنا أيضًا".وأكد أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف "يشارك بنشاط في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة نيابةً عن روسيا".والشهر الماضي، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن الحديث اليوم عن تفاؤل واثق بالمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة: "إن الاتصالات، كتلك التي أجراها كيريل دميترييف، في واشنطن، بالغة الأهمية. هذا مهم للغاية. سيستمر العمل".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
https://sarabic.ae/20250404/الكرملين--روسيا-تعمل-حاليا-على-إعادة-بناء-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة---1099214924.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت لمستوى لا يليق بالقوى العظمى
02:58 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 03:26 GMT 03.05.2025)
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، بأن العلاقات التجارية بين موسكو وواشنطن تراجعت لمستوى لا يليق بالقوى العظمى.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عمّا إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحسين العلاقات التجارية: "في الواقع، تقلصت علاقاتنا التجارية والاقتصادية إلى مستوى لا يليق بالقوى العظمى".
وأعرب المسؤول الروسي عن اعتقاده أن ترامب يدرك هذا الأمر "ويبذل جهودًا لفتح هذا الفصل من علاقاتنا أيضًا".
وأكد أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف "يشارك بنشاط في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة نيابةً عن روسيا".
والشهر الماضي، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية
.
وقال دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:
"أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الاتصالات التي أجراها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في واشنطن مهمة للغاية، وسيستمر العمل فيها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن الحديث اليوم عن تفاؤل واثق بالمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة: "إن الاتصالات، كتلك التي أجراها كيريل دميترييف، في واشنطن، بالغة الأهمية. هذا مهم للغاية. سيستمر العمل".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.