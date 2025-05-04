https://sarabic.ae/20250504/إحياء-للذكرى-الـ80-موكب-الفوج-الخالد-يسطع-في-شوارع-بيروت-1100150651.html

إحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت

إحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت

سبوتنيك عربي

في أجواء مفعمة بالوفاء والذاكرة، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، مسيرة لـموكب "الفوج الخالد" إحياء للذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T11:36+0000

2025-05-04T11:36+0000

2025-05-04T12:22+0000

وسائط متعددة

العالم

لبنان

أخبار لبنان

روسيا

الفوج الخالد

صور

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100148309_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_83ec12ea74b6caee4c359181359a4f20.jpg

وبصدور مزينة بشريط القديس جاورجيوس، حمل المشاركون صور المحاربين القدامى الذين قضوا في الحرب الوطنية العظمى ضد النازية، بالإضافة إلى الأعلام الروسية والاتحاد السوفييتي وعلم النصر. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة، تقدمهم السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ومواطنون روس.بالإضافة إلى أفراد الجالية الروسية المقيمة في لبنان، وإلى جانب مشاركين من دول أخرى.يذكر أن الفوج الخالد، فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين.ومنذ عام 2013 أصبح الفوج الخالد يقام في كل أراضي روسيا."ذكرى لا تموت"... موكب "الفوج الخالد" يجوب شوارع الصين... صور

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, الفوج الخالد, صور