إحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
11:36 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 12:22 GMT 04.05.2025)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayإحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
في أجواء مفعمة بالوفاء والذاكرة، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، مسيرة لـموكب "الفوج الخالد" إحياء للذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وبصدور مزينة بشريط القديس جاورجيوس، حمل المشاركون صور المحاربين القدامى الذين قضوا في الحرب الوطنية العظمى ضد النازية، بالإضافة إلى الأعلام الروسية والاتحاد السوفييتي وعلم النصر.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayإحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
إحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وشارك مئات الأشخاص في المسيرة، تقدمهم السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ومواطنون روس.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayإحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
إحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
بالإضافة إلى أفراد الجالية الروسية المقيمة في لبنان، وإلى جانب مشاركين من دول أخرى.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayإحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
إحياء للذكرى الـ80... موكب "الفوج الخالد" يسطع في شوارع بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
يذكر أن الفوج الخالد، فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayشهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
1/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayشهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
2/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayشهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
3/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayشهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
4/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
5/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayشهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
6/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
1/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
2/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
3/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
4/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
5/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
6/6
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت من اقتراب الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مسيرة "الفوج الخالد" تخليدًا لذكرى من ضحّوا في وجه النازية.
ومنذ عام 2013 أصبح الفوج الخالد يقام في كل أراضي روسيا.