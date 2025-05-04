https://sarabic.ae/20250504/إصابة-مدني-واحد-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1100163554.html
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 24 مقذوفا. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T23:07+0000
2025-05-04T23:07+0000
2025-05-04T23:07+0000
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 8 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 24 مقذوفا من عيارات مختلفة.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250430/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل--1100033673.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 24 مقذوفا.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 8 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 24 مقذوفا من عيارات مختلفة.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد
.
يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.