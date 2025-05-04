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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250504/إصابة-مدني-واحد-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1100163554.html
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 24 مقذوفا. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T23:07+0000
2025-05-04T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 8 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 24 مقذوفا من عيارات مختلفة.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250430/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل--1100033673.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف

إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

23:07 GMT 04.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 24 مقذوفا.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 8 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 24 مقذوفا من عيارات مختلفة.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
30 أبريل, 09:19 GMT
يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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