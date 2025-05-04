https://sarabic.ae/20250504/إيران-تكشف-عن-أول-رادار-محلي-بمواصفات-متطورة-في-مطار-آبادان-الدولي-صور-1100156090.html
إيران تكشف عن أول رادار محلي بمواصفات متطورة في مطار آبادان الدولي... صور
إيران تكشف عن أول رادار محلي بمواصفات متطورة في مطار آبادان الدولي... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تدشين أول موقع رادار طيران محلي الصنع في مطار آبادان الدولي. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T13:59+0000
2025-05-04T13:59+0000
2025-05-04T13:59+0000
العالم
إيران
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وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن استعدادها لافتتاح وتدشين موقع الرادار MSSR-Mod S المحلي بالكامل والقائم على المعرفة في مطار آبادان الدولي.ويعد الموقع ثمرة تعاون مشترك بين المختصين من المديرية العامة للاتصالات والملاحة الجوية في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، والذي لديه القدرة على تغطية الرحلات الداخلية المدنية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 450 كيلومترا ويلعب دورا مهما في دعم شبكة الرادار في جنوب غرب البلاد.وأصبحت معلومات الرادار متاحة الآن وسوف تدخل مرحلة التدشين بعد إجراء فحص الطيران والتأكد من صحة أدائه من قبل طائرة "تشيك" (Flightcheck) الجديدة لصناعة الطيران، والحصول على الإذن الرسمي من منظمة الطيران المدني.
إيران
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العالم, إيران
إيران تكشف عن أول رادار محلي بمواصفات متطورة في مطار آبادان الدولي... صور
أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تدشين أول موقع رادار طيران محلي الصنع في مطار آبادان الدولي.
وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن استعدادها لافتتاح وتدشين موقع الرادار MSSR-Mod S المحلي بالكامل والقائم على المعرفة في مطار آبادان الدولي.
ويعد الموقع ثمرة تعاون مشترك بين المختصين من المديرية العامة للاتصالات والملاحة الجوية في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، والذي لديه القدرة على تغطية الرحلات الداخلية المدنية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 450 كيلومترا ويلعب دورا مهما في دعم شبكة الرادار في جنوب غرب البلاد.
واستغرق إنشاء المشروع أقل من ستة أشهر منذ إنشائه وأصبح جاهزا للتدشين منذ فبراير 2024.
وأصبحت معلومات الرادار متاحة الآن وسوف تدخل مرحلة التدشين بعد إجراء فحص الطيران والتأكد من صحة أدائه من قبل طائرة "تشيك" (Flightcheck) الجديدة لصناعة الطيران، والحصول على الإذن الرسمي من منظمة الطيران المدني.