الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250504/الخارجية-الصينية-نسعى-مع-روسيا-لنظام-متعدد-الأقطاب-قائم-على-العدالة-والتوازن-1100153099.html
الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن
الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الصين وروسيا ستواصلان معارضة الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T13:26+0000
2025-05-04T13:26+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25e69d8c6b8bf8d7b0b21d0e1333a568.jpg
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين وروسيا ستواصلان "اتخاذ موقف واضح ضد الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة"، وفقًا للبيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الصينية.ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.سيتم خلال المحادثات مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.
https://sarabic.ae/20250504/الكرملين-شي-جين-بينغ-يزور-روسيا-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100145555.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_bbee8c2a467b0662efab8a11b8fcdfff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن

13:26 GMT 04.05.2025
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الصين وروسيا ستواصلان معارضة الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين وروسيا ستواصلان "اتخاذ موقف واضح ضد الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة"، وفقًا للبيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الصينية.
بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا في الفترة من 7 إلى 10 مايو، سيشارك خلالها في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
بوتين وشي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
07:45 GMT
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
سيتم خلال المحادثات مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала