https://sarabic.ae/20250504/الخارجية-الصينية-نسعى-مع-روسيا-لنظام-متعدد-الأقطاب-قائم-على-العدالة-والتوازن-1100153099.html
الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن
الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الصين وروسيا ستواصلان معارضة الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T13:26+0000
2025-05-04T13:26+0000
2025-05-04T13:26+0000
العالم
روسيا
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وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين وروسيا ستواصلان "اتخاذ موقف واضح ضد الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة"، وفقًا للبيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الصينية.ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.سيتم خلال المحادثات مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.
https://sarabic.ae/20250504/الكرملين-شي-جين-بينغ-يزور-روسيا-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100145555.html
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العالم, روسيا
الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن
أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الصين وروسيا ستواصلان معارضة الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين وروسيا ستواصلان "اتخاذ موقف واضح ضد الأحادية والتنمر، وستعملان معًا لتعزيز عالم متعدد الأقطاب عادل ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة"، وفقًا للبيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الصينية.
بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا في الفترة من 7 إلى 10 مايو، سيشارك خلالها في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
سيتم خلال المحادثات مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.