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صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
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بوتين: لم تكن هناك حاجة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا
بوتين: لم تكن هناك حاجة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية الخاصة. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T08:33+0000
2025-05-04T08:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة روسيا 1 التلفزيونية: "لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة التي ذكرتها للتو (الأسلحة النووية)، وآمل ألا تكون هناك حاجة لذلك".وقد تم تضمين لقطات من المقابلة، في الفيلم الجديد "روسيا. الكرملين. بوتن. 25 عاما". وأضاف بوتين: أن "روسيا لديها القوات والموارد الكافية، لإنجاز العملية العسكرية الخاصة حتى نهايتها المنطقية بالنتيجة المرجوة".وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة". وشدد رئيس الدولة خلال ذلك، على أنه يتمكن دائما بنجاح في كبح هذه الرغبة الجامحة.وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو
https://sarabic.ae/20250408/مجلس-الأمن-الروسي-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يضمن-نزع-السلاح-النووي-في-العالم-1099327337.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: لم تكن هناك حاجة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا

08:33 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 08:53 GMT 04.05.2025)
© AP Photo / Alexander Kazakovالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين، في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة روسيا 1 التلفزيونية: "لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة التي ذكرتها للتو (الأسلحة النووية)، وآمل ألا تكون هناك حاجة لذلك".
وقد تم تضمين لقطات من المقابلة، في الفيلم الجديد "روسيا. الكرملين. بوتن. 25 عاما".
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وأكد بوتين، أن موسكو حافظت على هدوئها خلال العملية العسكرية الخاصة، لأنهم (الخصوم) أرادوا استفزازها لارتكاب الأخطاء.
وأضاف بوتين: أن "روسيا لديها القوات والموارد الكافية، لإنجاز العملية العسكرية الخاصة حتى نهايتها المنطقية بالنتيجة المرجوة".
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وذكر بوتين، في نفس الفيلم الوثائقي، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.
وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة".
وشدد رئيس الدولة خلال ذلك، على أنه يتمكن دائما بنجاح في كبح هذه الرغبة الجامحة.
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