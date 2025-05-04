https://sarabic.ae/20250504/بوتين-لم-تكن-هناك-حاجة-لاستخدام-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-ونأمل-ألا-يكون-ذلك-ضروريا-1100146169.html

بوتين: لم تكن هناك حاجة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا

بوتين: لم تكن هناك حاجة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية الخاصة. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T08:33+0000

2025-05-04T08:33+0000

2025-05-04T08:53+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين، في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة روسيا 1 التلفزيونية: "لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة التي ذكرتها للتو (الأسلحة النووية)، وآمل ألا تكون هناك حاجة لذلك".وقد تم تضمين لقطات من المقابلة، في الفيلم الجديد "روسيا. الكرملين. بوتن. 25 عاما". وأضاف بوتين: أن "روسيا لديها القوات والموارد الكافية، لإنجاز العملية العسكرية الخاصة حتى نهايتها المنطقية بالنتيجة المرجوة".وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة". وشدد رئيس الدولة خلال ذلك، على أنه يتمكن دائما بنجاح في كبح هذه الرغبة الجامحة.وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو

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روسيا, فلاديمير بوتين