بوتين: لم تكن هناك حاجة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا
08:33 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 08:53 GMT 04.05.2025)
© AP Photo / Alexander Kazakovالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
© AP Photo / Alexander Kazakov
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين، في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة روسيا 1 التلفزيونية: "لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة التي ذكرتها للتو (الأسلحة النووية)، وآمل ألا تكون هناك حاجة لذلك".
وقد تم تضمين لقطات من المقابلة، في الفيلم الجديد "روسيا. الكرملين. بوتن. 25 عاما".
💬 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفيلم الوثائقي "روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عامًا" الذي بثته قناة "روسيا":— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 4, 2025
🟠 روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام أسلحة نووية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريًا.
🟠روسيا لديها ما يكفي من القوات والموارد لإنجاز… pic.twitter.com/1lA6gamDIO
وأكد بوتين، أن موسكو حافظت على هدوئها خلال العملية العسكرية الخاصة، لأنهم (الخصوم) أرادوا استفزازها لارتكاب الأخطاء.
وأضاف بوتين: أن "روسيا لديها القوات والموارد الكافية، لإنجاز العملية العسكرية الخاصة حتى نهايتها المنطقية بالنتيجة المرجوة".
وذكر بوتين، في نفس الفيلم الوثائقي، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.
وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة".
وشدد رئيس الدولة خلال ذلك، على أنه يتمكن دائما بنجاح في كبح هذه الرغبة الجامحة.