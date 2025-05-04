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https://sarabic.ae/20250504/بوتين-يكشف-عن-رؤيته-بخصوص-اختيار-خليفته-المقبل-1100156884.html
بوتين يكشف عن رؤيته بخصوص اختيار خليفته المقبل
بوتين يكشف عن رؤيته بخصوص اختيار خليفته المقبل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه يفكر باستمرار في من يمكن أن يخلفه في منصب رئيس الدولة الروسية، وشدد على أن الاختيار الأساسي... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T14:31+0000
2025-05-04T14:31+0000
روسيا
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وخلال رده على سؤال حول "ماذا بعد، ومن التالي؟"، أضاف رئيس الدولة، في حديثه خلال الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي سيبث اليوم على قناة روسيا-1 التلفزيونية: "أفكر في هذا دائما".وأوضح أنه ينظر باستمرار إلى المرشحين المحتملين ويقيم إمكاناتهم وقدراتهم، لكنه في ذات الوقت لا يعتبر بتاتا أن اختياره هو الحاسم. واختتم الرئيس بوتين قوله: "لذلك، عندما أفكر في كل ذلك وأنا أفكر فيه باستمرار، بطبيعة الحال، أعتقد أنه يجب أن يظهر شخص، أو الأفضل من ذلك عدة أشخاص، حتى يكون لدى الناس خيار، وليختاروا من يمكنه كسب هذه الثقة بين مواطني البلاد".
https://sarabic.ae/20250503/بوتين-يكشف-عن-رغبته-بـتوجيه-ضربة-لكنه-يقاوم-ذلك-فيديو-1100131082.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يكشف عن رؤيته بخصوص اختيار خليفته المقبل

14:31 GMT 04.05.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوربوتين في مكتبه بقصر الكرملين
بوتين في مكتبه بقصر الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه يفكر باستمرار في من يمكن أن يخلفه في منصب رئيس الدولة الروسية، وشدد على أن الاختيار الأساسي سيكون للمواطنين.
وخلال رده على سؤال حول "ماذا بعد، ومن التالي؟"، أضاف رئيس الدولة، في حديثه خلال الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي سيبث اليوم على قناة روسيا-1 التلفزيونية: "أفكر في هذا دائما".
وأوضح أنه ينظر باستمرار إلى المرشحين المحتملين ويقيم إمكاناتهم وقدراتهم، لكنه في ذات الوقت لا يعتبر بتاتا أن اختياره هو الحاسم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
أمس, 14:20 GMT
وقال: "من الواضح أنه توجد تكنولوجيات انتخابية، وهناك موارد تأثير إدارية. ولكن في نهاية المطاف يبقى الاختيار من حق الشعب، ومن حق سكان روسيا ومواطنيها ومن حق الناخبين فيها. الشخص الذي لا يحظى بثقة الناس من غير المرجح أن تتاح له فرصة القيام بشيء جدي. وهذا سؤال أساسي للغاية".
واختتم الرئيس بوتين قوله: "لذلك، عندما أفكر في كل ذلك وأنا أفكر فيه باستمرار، بطبيعة الحال، أعتقد أنه يجب أن يظهر شخص، أو الأفضل من ذلك عدة أشخاص، حتى يكون لدى الناس خيار، وليختاروا من يمكنه كسب هذه الثقة بين مواطني البلاد".
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