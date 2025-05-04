https://sarabic.ae/20250504/بوتين-يكشف-عن-رؤيته-بخصوص-اختيار-خليفته-المقبل-1100156884.html

بوتين يكشف عن رؤيته بخصوص اختيار خليفته المقبل

بوتين يكشف عن رؤيته بخصوص اختيار خليفته المقبل

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه يفكر باستمرار في من يمكن أن يخلفه في منصب رئيس الدولة الروسية، وشدد على أن الاختيار الأساسي... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T14:31+0000

2025-05-04T14:31+0000

2025-05-04T14:31+0000

روسيا

العالم

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وخلال رده على سؤال حول "ماذا بعد، ومن التالي؟"، أضاف رئيس الدولة، في حديثه خلال الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي سيبث اليوم على قناة روسيا-1 التلفزيونية: "أفكر في هذا دائما".وأوضح أنه ينظر باستمرار إلى المرشحين المحتملين ويقيم إمكاناتهم وقدراتهم، لكنه في ذات الوقت لا يعتبر بتاتا أن اختياره هو الحاسم. واختتم الرئيس بوتين قوله: "لذلك، عندما أفكر في كل ذلك وأنا أفكر فيه باستمرار، بطبيعة الحال، أعتقد أنه يجب أن يظهر شخص، أو الأفضل من ذلك عدة أشخاص، حتى يكون لدى الناس خيار، وليختاروا من يمكنه كسب هذه الثقة بين مواطني البلاد".

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