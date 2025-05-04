https://sarabic.ae/20250504/عاصفة-غبارية-مرعبة-تحول-النهار-إلى-ليل-في-السعودية-فيديو-1100151693.html
عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو
عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو
سبوتنيك عربي
غطت عاصفة غبارية كثيفة، سماء منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، مما حول النهار إلى ليل دامس وحجبت الرؤية. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T11:48+0000
2025-05-04T11:48+0000
2025-05-04T11:48+0000
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العالم العربي
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وضربت عاصفة ترابية شديدة، عصر اليوم، عددًا من محافظات منطقة القصيم، مصحوبة برياح قوية، في مشهد أحال ساعات النهار إلى ما يشبه الليل الدامس، وسط تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في وقت سابق إلى تأثر أجزاء من منطقة القصيم بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعيًا الجميع إلى متابعة التنبيهات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو
غطت عاصفة غبارية كثيفة، سماء منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، مما حول النهار إلى ليل دامس وحجبت الرؤية.
وضربت عاصفة ترابية شديدة، عصر اليوم، عددًا من محافظات منطقة القصيم، مصحوبة برياح قوية، في مشهد أحال ساعات النهار إلى ما يشبه الليل الدامس، وسط تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في وقت سابق إلى تأثر أجزاء من منطقة القصيم بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعيًا الجميع إلى متابعة التنبيهات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة.