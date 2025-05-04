عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250504/عاصفة-غبارية-مرعبة-تحول-النهار-إلى-ليل-في-السعودية-فيديو-1100151693.html
عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو
عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو
سبوتنيك عربي
غطت عاصفة غبارية كثيفة، سماء منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، مما حول النهار إلى ليل دامس وحجبت الرؤية. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
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وضربت عاصفة ترابية شديدة، عصر اليوم، عددًا من محافظات منطقة القصيم، مصحوبة برياح قوية، في مشهد أحال ساعات النهار إلى ما يشبه الليل الدامس، وسط تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في وقت سابق إلى تأثر أجزاء من منطقة القصيم بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعيًا الجميع إلى متابعة التنبيهات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة.
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي

عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية.. فيديو

11:48 GMT 04.05.2025
© Photo / x.comعاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية
عاصفة غبارية مرعبة تحول النهار إلى ليل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
غطت عاصفة غبارية كثيفة، سماء منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، مما حول النهار إلى ليل دامس وحجبت الرؤية.
وضربت عاصفة ترابية شديدة، عصر اليوم، عددًا من محافظات منطقة القصيم، مصحوبة برياح قوية، في مشهد أحال ساعات النهار إلى ما يشبه الليل الدامس، وسط تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في وقت سابق إلى تأثر أجزاء من منطقة القصيم بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعيًا الجميع إلى متابعة التنبيهات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة.
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