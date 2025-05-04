https://sarabic.ae/20250504/لافروف-ونظيره-الباكستاني-يناقشان-التوترات-المتزايدة-بين-نيودلهي-وإسلام-آباد-1100159625.html

لافروف ونظيره الباكستاني يناقشان التوترات المتزايدة بين نيودلهي وإسلام آباد

لافروف ونظيره الباكستاني يناقشان التوترات المتزايدة بين نيودلهي وإسلام آباد

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أكد خلالها استعداد موسكو للمساعدة في حل الخلافات بين إسلام... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T17:42+0000

2025-05-04T17:42+0000

2025-05-04T17:42+0000

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وذكرت وزارة الخارجية في بيان على قناتها في "تلغرام": "أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا للتصاعد الملحوظ في التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد. وأكد الجانب الروسي استعداده للمساعدة في حل الوضع السياسي الناجم عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في منطقة باهالغام، إذا رغبت إسلام آباد ونيودلهي في ذلك".ويوم أمس السبت، أجرى لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار. خلال المحادثة، دعا وزير الخارجية الروسي إلى تسوية الخلافات بين السلطات في نيودلهي وإسلام آباد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس ثنائي، وفقًا لأحكام اتفاقية شيملا لعام 1972 وإعلان لاهور لعام 1999.وأعلنت جماعة تُدعى "جبهة المقاومة"، مرتبطة بمنظمة "عسكر طيبة" الإرهابية المحظورة في روسيا، مسؤوليتها عن الهجوم. وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد.

https://sarabic.ae/20250503/لافروف-يدعو-خلال-محادثة-مع-نظيره-الهندي-إلى-تسوية-الخلافات-مع-باكستان-عبر-الوسائل-الدبلوماسية-1100133552.html

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