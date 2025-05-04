https://sarabic.ae/20250504/لافروف-ونظيره-الباكستاني-يناقشان-التوترات-المتزايدة-بين-نيودلهي-وإسلام-آباد-1100159625.html
لافروف ونظيره الباكستاني يناقشان التوترات المتزايدة بين نيودلهي وإسلام آباد
لافروف ونظيره الباكستاني يناقشان التوترات المتزايدة بين نيودلهي وإسلام آباد
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أكد خلالها استعداد موسكو للمساعدة في حل الخلافات بين إسلام... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T17:42+0000
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وذكرت وزارة الخارجية في بيان على قناتها في "تلغرام": "أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا للتصاعد الملحوظ في التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد. وأكد الجانب الروسي استعداده للمساعدة في حل الوضع السياسي الناجم عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في منطقة باهالغام، إذا رغبت إسلام آباد ونيودلهي في ذلك".ويوم أمس السبت، أجرى لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار. خلال المحادثة، دعا وزير الخارجية الروسي إلى تسوية الخلافات بين السلطات في نيودلهي وإسلام آباد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس ثنائي، وفقًا لأحكام اتفاقية شيملا لعام 1972 وإعلان لاهور لعام 1999.وأعلنت جماعة تُدعى "جبهة المقاومة"، مرتبطة بمنظمة "عسكر طيبة" الإرهابية المحظورة في روسيا، مسؤوليتها عن الهجوم. وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد.
https://sarabic.ae/20250503/لافروف-يدعو-خلال-محادثة-مع-نظيره-الهندي-إلى-تسوية-الخلافات-مع-باكستان-عبر-الوسائل-الدبلوماسية-1100133552.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, باكستان
العالم, أخبار الهند اليوم, باكستان
لافروف ونظيره الباكستاني يناقشان التوترات المتزايدة بين نيودلهي وإسلام آباد
أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أكد خلالها استعداد موسكو للمساعدة في حل الخلافات بين إسلام آباد ونيودلهي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان على قناتها في "تلغرام": "أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا للتصاعد الملحوظ في التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد. وأكد الجانب الروسي استعداده للمساعدة في حل الوضع السياسي الناجم عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في منطقة باهالغام، إذا رغبت إسلام آباد ونيودلهي في ذلك".
يُشار إلى أن المحادثة بمبادرة من الجانب الباكستاني.
ويوم أمس السبت، أجرى لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار. خلال المحادثة، دعا وزير الخارجية الروسي إلى تسوية الخلافات بين السلطات في نيودلهي وإسلام آباد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس ثنائي، وفقًا لأحكام اتفاقية شيملا لعام 1972 وإعلان لاهور لعام 1999.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي وقع قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير الهندي في 22 أبريل/نيسان. أطلق مسلحون النار على سياح في وادي بايساران، وهو وجهة سياحية شهيرة.
وأعلنت جماعة تُدعى "جبهة المقاومة"، مرتبطة بمنظمة "عسكر طيبة" الإرهابية المحظورة في روسيا، مسؤوليتها عن الهجوم. وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد.