https://sarabic.ae/20250505/اليمن-أنصار-الله-تعلن-إصابة-14-مدنيا-إثر-غارات-أمريكية-على-صنعاء-1100163859.html
اليمن.. أنصار الله تعلن إصابة 14 مدنيا إثر غارات أمريكية على صنعاء
اليمن.. أنصار الله تعلن إصابة 14 مدنيا إثر غارات أمريكية على صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إصابة مدنيين إثر قصف شنته مقاتلات أمريكية على العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T00:55+0000
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الحرب على اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة إن "14 مواطناً أصيبوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي على شارع الأربعين في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء".في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله" بأن "عدواناً أمريكيا استهدف بالقرب من الطريق العام في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث [شمال العاصمة]".وذكرت أن "العدو الأمريكي استهدف بثلاث غارات مديرية خَّب والشعف في محافظة الجوف [شمال شرقي اليمن]، وبغارتين مديرية رغوَّان في محافظة مأرب [شمال شرقي اليمن]"، دون تفاصيل إضافية.وتأتي سلسلة الغارات الجوية بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية ثلاث غارات على معسكر 48 الذي يضم قيادة المنطقة العسكرية المركزية وقيادة قوات الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، بالتزامن مع استهداف قصف أمريكي مكثف ميناء رأس عيسى وجزيرة كَمران في مديرية الصليَّف بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، وفق وسائل إعلام "أنصار الله".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين، إثر غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة، مقتل 68 مهاجراً أفريقياً غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أميركي على مركز إيواء في محافظة صعدة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250504/طهران-تنفي-الاتهامات-بشأن-اليمن-وتحذر-من-تبعات-التهديدات-الأمريكية-والإسرائيلية-1100163347.html
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الحرب على اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
اليمن.. أنصار الله تعلن إصابة 14 مدنيا إثر غارات أمريكية على صنعاء
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إصابة مدنيين إثر قصف شنته مقاتلات أمريكية على العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليا.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة إن "14 مواطناً أصيبوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي على شارع الأربعين في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء".
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله" بأن "عدواناً أمريكيا استهدف بالقرب من الطريق العام
في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث [شمال العاصمة]".
وأضافت أن "العدوان الأمريكي شن غارتين على منطقة عطَان (جنوب غربي العاصمة).
وذكرت أن "العدو الأمريكي استهدف بثلاث غارات مديرية خَّب والشعف في محافظة الجوف [شمال شرقي اليمن]، وبغارتين مديرية رغوَّان في محافظة مأرب [شمال شرقي اليمن]"، دون تفاصيل إضافية.
وتأتي سلسلة الغارات الجوية بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية ثلاث غارات على معسكر 48 الذي يضم قيادة المنطقة العسكرية المركزية وقيادة قوات الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، بالتزامن مع استهداف قصف أمريكي مكثف ميناء رأس عيسى وجزيرة كَمران في مديرية الصليَّف بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، وفق وسائل إعلام "أنصار الله".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين، إثر غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة، مقتل 68 مهاجراً أفريقياً غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أميركي على مركز إيواء في محافظة صعدة.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.