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https://sarabic.ae/20250505/دراسة-تكشف-عن-تأثير-مدهش-للصيام-المتقطع-على-الدماغ-والأمعاء-1100166511.html
دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء
دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة صينية حديثة، أن النظام الغذائي المتداول عالميا من جانب الملايين "الصيام المتقطع"، لا يساهم فقط في فقدان الوزن، بل يؤدي أيضا إلى تغييرات لافتة في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T06:35+0000
2025-05-05T06:35+0000
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وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 25 شخصا يعانون من السمنة، اتبعوا نظاما غذائيا لمدة 62 يوما، وهو برنامج تقييد الطاقة المتقطع، الذي يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام النسبي في بعض الأيام.ولم تسفر التجربة فقط عن فقدان المشاركين في المتوسط 7.6 كيلو غراما من وزنهم، بم تم رصد أيضا تغيرات في مناطق دماغية مسؤولة عن الشهية والإدمان، وكذلك في أنواع بكتيريا الأمعاء.وأظهرت فحوصات الدماغ لدى المشاركين نشاطا مختلفا في التلفيف الحجاجي الجبهي، المرتبط بالتحكم في السلوك الغذائي، كما ارتبطت بعض أنواع البكتيريا مثل "Coprococcus comes" و"Eubacterium hallii" بهذا النشاط العصبي، كما ساهم الصيام المتقطع في إعادة تشكيل شبكات عصبية مرتبطة بالتحكم في الشهية والانفعالات.وأكد الباحثون أن هناك تواصلا معقدا بين الأمعاء والدماغ عبر أعصاب ومواد كيميائية، مما يعزز فكرة أن التأثير ثنائي الاتجاه بينهما يمكن أن يستخدم كوسيلة جديدة لمكافحة السمنة.
https://sarabic.ae/20250215/دراسة-الصيام-المتقطع-قد-يؤدي-للإصابة-بمرض-السكري-من-النوع-الثاني-1097808907.html
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علوم, منوعات, الصحة, إنقاص الوزن
علوم, منوعات, الصحة, إنقاص الوزن

دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء

06:35 GMT 05.05.2025
© Photo / Unsplash/ Growtikaرسم للدماغ البشرية
رسم للدماغ البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Photo / Unsplash/ Growtika
تابعنا عبر
كشفت دراسة صينية حديثة، أن النظام الغذائي المتداول عالميا من جانب الملايين "الصيام المتقطع"، لا يساهم فقط في فقدان الوزن، بل يؤدي أيضا إلى تغييرات لافتة في نشاط الدماغ وتكوين ميكروبيوم الأمعاء.
وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 25 شخصا يعانون من السمنة، اتبعوا نظاما غذائيا لمدة 62 يوما، وهو برنامج تقييد الطاقة المتقطع، الذي يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام النسبي في بعض الأيام.
قياس الوزن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجتمع
دراسة: الصيام المتقطع قد يؤدي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني
15 فبراير, 15:25 GMT
ولم تسفر التجربة فقط عن فقدان المشاركين في المتوسط 7.6 كيلو غراما من وزنهم، بم تم رصد أيضا تغيرات في مناطق دماغية مسؤولة عن الشهية والإدمان، وكذلك في أنواع بكتيريا الأمعاء.
وأظهرت فحوصات الدماغ لدى المشاركين نشاطا مختلفا في التلفيف الحجاجي الجبهي، المرتبط بالتحكم في السلوك الغذائي، كما ارتبطت بعض أنواع البكتيريا مثل "Coprococcus comes" و"Eubacterium hallii" بهذا النشاط العصبي، كما ساهم الصيام المتقطع في إعادة تشكيل شبكات عصبية مرتبطة بالتحكم في الشهية والانفعالات.
وأكد الباحثون أن هناك تواصلا معقدا بين الأمعاء والدماغ عبر أعصاب ومواد كيميائية، مما يعزز فكرة أن التأثير ثنائي الاتجاه بينهما يمكن أن يستخدم كوسيلة جديدة لمكافحة السمنة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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