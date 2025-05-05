https://sarabic.ae/20250505/دراسة-تكشف-عن-تأثير-مدهش-للصيام-المتقطع-على-الدماغ-والأمعاء-1100166511.html
دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء
دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة صينية حديثة، أن النظام الغذائي المتداول عالميا من جانب الملايين "الصيام المتقطع"، لا يساهم فقط في فقدان الوزن، بل يؤدي أيضا إلى تغييرات لافتة في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T06:35+0000
2025-05-05T06:35+0000
2025-05-05T06:35+0000
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وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 25 شخصا يعانون من السمنة، اتبعوا نظاما غذائيا لمدة 62 يوما، وهو برنامج تقييد الطاقة المتقطع، الذي يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام النسبي في بعض الأيام.ولم تسفر التجربة فقط عن فقدان المشاركين في المتوسط 7.6 كيلو غراما من وزنهم، بم تم رصد أيضا تغيرات في مناطق دماغية مسؤولة عن الشهية والإدمان، وكذلك في أنواع بكتيريا الأمعاء.وأظهرت فحوصات الدماغ لدى المشاركين نشاطا مختلفا في التلفيف الحجاجي الجبهي، المرتبط بالتحكم في السلوك الغذائي، كما ارتبطت بعض أنواع البكتيريا مثل "Coprococcus comes" و"Eubacterium hallii" بهذا النشاط العصبي، كما ساهم الصيام المتقطع في إعادة تشكيل شبكات عصبية مرتبطة بالتحكم في الشهية والانفعالات.وأكد الباحثون أن هناك تواصلا معقدا بين الأمعاء والدماغ عبر أعصاب ومواد كيميائية، مما يعزز فكرة أن التأثير ثنائي الاتجاه بينهما يمكن أن يستخدم كوسيلة جديدة لمكافحة السمنة.
https://sarabic.ae/20250215/دراسة-الصيام-المتقطع-قد-يؤدي-للإصابة-بمرض-السكري-من-النوع-الثاني-1097808907.html
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علوم, منوعات, الصحة, إنقاص الوزن
علوم, منوعات, الصحة, إنقاص الوزن
دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء
كشفت دراسة صينية حديثة، أن النظام الغذائي المتداول عالميا من جانب الملايين "الصيام المتقطع"، لا يساهم فقط في فقدان الوزن، بل يؤدي أيضا إلى تغييرات لافتة في نشاط الدماغ وتكوين ميكروبيوم الأمعاء.
وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
25 شخصا يعانون من السمنة، اتبعوا نظاما غذائيا لمدة 62 يوما، وهو برنامج تقييد الطاقة المتقطع، الذي يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام النسبي في بعض الأيام.
ولم تسفر التجربة فقط عن فقدان المشاركين في المتوسط 7.6 كيلو غراما من وزنهم، بم تم رصد أيضا تغيرات في مناطق دماغية مسؤولة عن الشهية والإدمان، وكذلك في أنواع بكتيريا الأمعاء.
وأظهرت فحوصات الدماغ لدى المشاركين نشاطا مختلفا في التلفيف الحجاجي الجبهي، المرتبط بالتحكم في السلوك الغذائي، كما ارتبطت بعض أنواع البكتيريا مثل "Coprococcus comes" و"Eubacterium hallii" بهذا النشاط العصبي، كما ساهم الصيام المتقطع في إعادة تشكيل شبكات عصبية مرتبطة بالتحكم في الشهية والانفعالات.
وأكد الباحثون أن هناك تواصلا معقدا بين الأمعاء والدماغ عبر أعصاب ومواد كيميائية، مما يعزز فكرة أن التأثير ثنائي الاتجاه بينهما يمكن أن يستخدم كوسيلة جديدة لمكافحة السمنة.