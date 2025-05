https://sarabic.ae/20250505/دراسة-تكشف-عن-تأثير-مدهش-للصيام-المتقطع-على-الدماغ-والأمعاء-1100166511.html

دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء

دراسة تكشف عن تأثير مدهش للصيام المتقطع على الدماغ والأمعاء

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة صينية حديثة، أن النظام الغذائي المتداول عالميا من جانب الملايين "الصيام المتقطع"، لا يساهم فقط في فقدان الوزن، بل يؤدي أيضا إلى تغييرات لافتة في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T06:35+0000

2025-05-05T06:35+0000

2025-05-05T06:35+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الصحة

إنقاص الوزن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100166149_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_5e67a2a1bd2b98f7adce162d4047d86e.jpg

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 25 شخصا يعانون من السمنة، اتبعوا نظاما غذائيا لمدة 62 يوما، وهو برنامج تقييد الطاقة المتقطع، الذي يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام النسبي في بعض الأيام.ولم تسفر التجربة فقط عن فقدان المشاركين في المتوسط 7.6 كيلو غراما من وزنهم، بم تم رصد أيضا تغيرات في مناطق دماغية مسؤولة عن الشهية والإدمان، وكذلك في أنواع بكتيريا الأمعاء.وأظهرت فحوصات الدماغ لدى المشاركين نشاطا مختلفا في التلفيف الحجاجي الجبهي، المرتبط بالتحكم في السلوك الغذائي، كما ارتبطت بعض أنواع البكتيريا مثل "Coprococcus comes" و"Eubacterium hallii" بهذا النشاط العصبي، كما ساهم الصيام المتقطع في إعادة تشكيل شبكات عصبية مرتبطة بالتحكم في الشهية والانفعالات.وأكد الباحثون أن هناك تواصلا معقدا بين الأمعاء والدماغ عبر أعصاب ومواد كيميائية، مما يعزز فكرة أن التأثير ثنائي الاتجاه بينهما يمكن أن يستخدم كوسيلة جديدة لمكافحة السمنة.

https://sarabic.ae/20250215/دراسة-الصيام-المتقطع-قد-يؤدي-للإصابة-بمرض-السكري-من-النوع-الثاني-1097808907.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, الصحة, إنقاص الوزن