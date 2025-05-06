https://sarabic.ae/20250506/إثيوبيا-وإسرائيل-تجريان-مباحثات-امتدت-إلى-مجالات-اقتصادية-وسياسية-1100200802.html

إثيوبيا وإسرائيل تجريان مباحثات امتدت إلى مجالات اقتصادية وسياسية

إثيوبيا وإسرائيل تجريان مباحثات امتدت إلى مجالات اقتصادية وسياسية

سبوتنيك عربي

أجرى كل من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مباحثات خلال زيارة الأخير إلى إثيوبيا، أمس الاثنين. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T08:26+0000

2025-05-06T08:26+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن آبي أحمد، قوله: "أجريت اليوم مناقشات مثمرة حول العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال زيارته لإثيوبيا".ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن علاقات إثيوبيا وإسرائيل تمتد إلى مجالات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية، من بين مجالاتٍ أخرى كثيرة.وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بعلاقات بلاده مع إسرائيل، قائلا: "لا تزال دولتانا تتشاركان علاقةً طويلة الأمد، قوامها جذور تاريخية وروابط عريقة. واليوم، تمتد شراكتنا إلى مجالاتٍ اقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية، من بين مجالاتٍ أخرى كثيرة".يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أبراهام نيجوس، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي والشعبي.وصرح السفير الإسرائيلي بأن "البلدين يعملان على تعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع الزراعي الإثيوبي".وشدد نيجوس على أهمية نقل الخبرات الإسرائيلية في مجال التقنيات الزراعية المتقدمة إلى إثيوبيا، مثل أنظمة الري بالتنقيط، والتي أثبتت فعاليتها في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، وأوضح أن الخصوبة الطبيعية للتربة الإثيوبية تجعلها أرضًا خصبة لتطبيق هذه التقنيات، على حد قوله.من جانبه، أشار السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، إلى التقدم الكبير الذي تحرزه إثيوبيا في تطوير مشاريع الري الحديثة، ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وأكد أن هذه الجهود المشتركة بين البلدين ستساعد في تحقيق الأمن الغذائي في إثيوبيا.يُذكر أن وفداً إسرائيلياً زار إثيوبيا لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية والابتكار والتعدين، حيث أعرب المستثمرون الإسرائيليون عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرين إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الحكومة الإثيوبية.

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