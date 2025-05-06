https://sarabic.ae/20250506/المتحدثة-باسم-الحكومة-الإيرانية-لسنا-متفائلين-كثيرا-بالمفاوضات-مع-واشنطن-1100201264.html
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لسنا متفائلين كثيرا بالمفاوضات مع واشنطن
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لسنا متفائلين كثيرا بالمفاوضات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت حسن نيتها خلال المفاوضات غير المباشرة، التي تجريها مع... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T09:03+0000
2025-05-06T09:03+0000
2025-05-06T09:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100201715_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_455132f761eba30f57224e2094e1a4bc.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها مهاجراني، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، التي أشارت إلى تأكيدها أن "لدى إيران خطوط حمراء تتمسك بها بوضوح، وأن المفاوضات تختص فقط بالقضية النووية".وتابعت مهاجراني: "موقفنا صحيح ولن نغيره، فنحن نحتاج إلى الطاقة النووية للاستخدامات السلمية واستخدام الطاقة"، مضيفة: "نؤكد مجددا أنه يجب على الطرف الآخر أن يثبت حسن نيته".وتابعت: "إيران مستعدة لكل السيناريوهات وليس لديها مشكلة في المفاوضات"، وأردفت: "لكننا لسنا متفائلين".وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى الآن، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق، يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن على إيران، مقابل منع طهران من الحصول على سلاح نووي.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
https://sarabic.ae/20250309/إيران-لن-نوافق-أبدا-على-إجراء-مفاوضات-لإنهاء-برنامجنا-النووي-بشكل-كامل-1098533080.html
https://sarabic.ae/20250205/ترامب-يغازل-إيران-في-دعوة-إلى-التعاون-من-أجل-اتفاق-نووي-تاريخي-1097501850.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100201715_25:0:986:721_1920x0_80_0_0_91844c30e506a8aa2eec82012d2247a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لسنا متفائلين كثيرا بالمفاوضات مع واشنطن
صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت حسن نيتها خلال المفاوضات غير المباشرة، التي تجريها مع إيران.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها مهاجراني، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، التي أشارت إلى تأكيدها أن "لدى إيران خطوط حمراء تتمسك بها بوضوح، وأن المفاوضات
تختص فقط بالقضية النووية".
وتابعت مهاجراني: "موقفنا صحيح ولن نغيره، فنحن نحتاج إلى الطاقة النووية للاستخدامات السلمية واستخدام الطاقة"، مضيفة: "نؤكد مجددا أنه يجب على الطرف الآخر أن يثبت حسن نيته".
ولفتت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى أن "العقوبات الأمريكية تضر حياة الإيرانيين وتظهر عدم صدق واشنطن في المفاوضات"، مضيفة: "طهران اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا المجال".
وتابعت: "إيران مستعدة لكل السيناريوهات وليس لديها مشكلة في المفاوضات"، وأردفت: "لكننا لسنا متفائلين".
وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى الآن، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق، يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن على إيران، مقابل منع طهران من الحصول على سلاح نووي
.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.