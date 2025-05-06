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القوات الروسية تحرر بلدة ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250506/المتحدثة-باسم-الحكومة-الإيرانية-لسنا-متفائلين-كثيرا-بالمفاوضات-مع-واشنطن-1100201264.html
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لسنا متفائلين كثيرا بالمفاوضات مع واشنطن
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لسنا متفائلين كثيرا بالمفاوضات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت حسن نيتها خلال المفاوضات غير المباشرة، التي تجريها مع... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T09:03+0000
2025-05-06T09:03+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها مهاجراني، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، التي أشارت إلى تأكيدها أن "لدى إيران خطوط حمراء تتمسك بها بوضوح، وأن المفاوضات تختص فقط بالقضية النووية".وتابعت مهاجراني: "موقفنا صحيح ولن نغيره، فنحن نحتاج إلى الطاقة النووية للاستخدامات السلمية واستخدام الطاقة"، مضيفة: "نؤكد مجددا أنه يجب على الطرف الآخر أن يثبت حسن نيته".وتابعت: "إيران مستعدة لكل السيناريوهات وليس لديها مشكلة في المفاوضات"، وأردفت: "لكننا لسنا متفائلين".وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى الآن، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق، يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن على إيران، مقابل منع طهران من الحصول على سلاح نووي.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
https://sarabic.ae/20250309/إيران-لن-نوافق-أبدا-على-إجراء-مفاوضات-لإنهاء-برنامجنا-النووي-بشكل-كامل-1098533080.html
https://sarabic.ae/20250205/ترامب-يغازل-إيران-في-دعوة-إلى-التعاون-من-أجل-اتفاق-نووي-تاريخي-1097501850.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لسنا متفائلين كثيرا بالمفاوضات مع واشنطن

09:03 GMT 06.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالبرنامج النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت حسن نيتها خلال المفاوضات غير المباشرة، التي تجريها مع إيران.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها مهاجراني، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، التي أشارت إلى تأكيدها أن "لدى إيران خطوط حمراء تتمسك بها بوضوح، وأن المفاوضات تختص فقط بالقضية النووية".
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وتابعت مهاجراني: "موقفنا صحيح ولن نغيره، فنحن نحتاج إلى الطاقة النووية للاستخدامات السلمية واستخدام الطاقة"، مضيفة: "نؤكد مجددا أنه يجب على الطرف الآخر أن يثبت حسن نيته".

ولفتت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى أن "العقوبات الأمريكية تضر حياة الإيرانيين وتظهر عدم صدق واشنطن في المفاوضات"، مضيفة: "طهران اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا المجال".

وتابعت: "إيران مستعدة لكل السيناريوهات وليس لديها مشكلة في المفاوضات"، وأردفت: "لكننا لسنا متفائلين".
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وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى الآن، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق، يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن على إيران، مقابل منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
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