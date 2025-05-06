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برلماني جزائري: تنسيق عماني جزائري يهدف لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة
برلماني جزائري: تنسيق عماني جزائري يهدف لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة
سبوتنيك عربي
شهدت العلاقات الجزائرية العمانية، طفرة هامة خلال الفترة الأخيرة بعد تبادل الزيارات على مستوى القادة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات عدة، وكذلك التنسيق... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T17:12+0000
2025-05-06T17:12+0000
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بالأمس الاثنين وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، في العاصمة الجزائرية، على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل قطاعات عدة.جرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، عقب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية الجزائرية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني".في الإطار قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن زيارة سلطان عمان للجزائر، جاءت في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولات استراتيجية خطيرة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السياسة الخارجية للبلدين متقاربة، خاصة في ظل ما تحافظ عليه سلطنة عمان من حياد إيجابي، بالإضافة للوساطة التي تقدوها في العديد من الملفات، وسعيها لتكامل عربي حقيقي.ولفت البرلماني إلى أن السياسة في السلطنة لا تخلط ما هو سياسي بما هو اقتصادي، ما يعني أن التعاون بين البلدين هو قائم على قاعدة "رابح-رابح"، بعيدا عن الإملاءات والضغوط والإكراهات السياسية التي تمارس على بعض الدول.ويرى أن التوقيع على 11 اتفاقية في قطاعات مختلفة، تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، بما ينعكس على التنسيق الشامل بينهما.ولفت ربيج إلى أن الزيارة يتبعها انعكاسات سياسية، خاصة أن الجزائر تعمل على تقريب وجهات النظر والتنسيق مع السلطنة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والعربية والعالمية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.وشدد على أن المساعي الحالية بين البلدين تهدف لوقف إطلاق النار في غزة، بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى، وفتح المعابر وتقديم المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى، فضلا عن العديد من الملفات الأخرى الثنائية والعربية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم تتعلق بالصناعة الصيدلانية، وقعها كل من وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير الصحة لسلطنة عمان، هلال بن علي السبتي، كما وقع على برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ومركز العلوم السمكية والبحرية لعمان، وبرنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون حول حماية النباتات والصحة الحيوانية وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.وجرى التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2026-2028، وقعه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الخارجية العماني، وشمل التوقيع صحيفة شروط اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني، وقعها كل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي.كما وقعت صحيفة شروط لبنود اتفاقية أولية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة العمانية، وقعها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والمدير التنفيذي لشركة أبراج، سيف بن سعيد الحمحمي.
https://sarabic.ae/20250505/11-اتفاقية-مهمة-بين-الجزائر-وسلطنة-عمان-خلال-زيارة--هيثم-بن-طارق-التاريخية----1100186668.html
https://sarabic.ae/20250505/اتفاقيات-ومذكرات-تفاهم-الجزائر-وسلطنة-عمان-تخططان-لتعاون-أكبر-في-هذه-القطاعات-1100193563.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, سلطنة عمان, أخبار الشرق الأوسط, غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, سلطنة عمان, أخبار الشرق الأوسط, غزة

برلماني جزائري: تنسيق عماني جزائري يهدف لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة

17:12 GMT 06.05.2025
© Photo / Presidency of the Algerian Republicسلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مسقط
سلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مسقط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / Presidency of the Algerian Republic
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حصري
شهدت العلاقات الجزائرية العمانية، طفرة هامة خلال الفترة الأخيرة بعد تبادل الزيارات على مستوى القادة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات عدة، وكذلك التنسيق السياسي بشأن العديد من القضايا.
بالأمس الاثنين وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، في العاصمة الجزائرية، على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل قطاعات عدة.
جرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، عقب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية الجزائرية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني".
في الإطار قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن زيارة سلطان عمان للجزائر، جاءت في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولات استراتيجية خطيرة.
رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
11 اتفاقية مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان خلال زيارة هيثم بن طارق التاريخية
أمس, 14:23 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السياسة الخارجية للبلدين متقاربة، خاصة في ظل ما تحافظ عليه سلطنة عمان من حياد إيجابي، بالإضافة للوساطة التي تقدوها في العديد من الملفات، وسعيها لتكامل عربي حقيقي.
ولفت البرلماني إلى أن السياسة في السلطنة لا تخلط ما هو سياسي بما هو اقتصادي، ما يعني أن التعاون بين البلدين هو قائم على قاعدة "رابح-رابح"، بعيدا عن الإملاءات والضغوط والإكراهات السياسية التي تمارس على بعض الدول.
ويرى أن التوقيع على 11 اتفاقية في قطاعات مختلفة، تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، بما ينعكس على التنسيق الشامل بينهما.
ولفت ربيج إلى أن الزيارة يتبعها انعكاسات سياسية، خاصة أن الجزائر تعمل على تقريب وجهات النظر والتنسيق مع السلطنة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والعربية والعالمية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.
وشدد على أن المساعي الحالية بين البلدين تهدف لوقف إطلاق النار في غزة، بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى، وفتح المعابر وتقديم المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى، فضلا عن العديد من الملفات الأخرى الثنائية والعربية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
سلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مسقط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
اتفاقيات ومذكرات تفاهم... الجزائر وسلطنة عمان تخططان لتعاون أكبر في هذه القطاعات
أمس, 19:59 GMT
وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم تتعلق بالصناعة الصيدلانية، وقعها كل من وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير الصحة لسلطنة عمان، هلال بن علي السبتي، كما وقع على برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ومركز العلوم السمكية والبحرية لعمان، وبرنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون حول حماية النباتات والصحة الحيوانية وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.
وجرى التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2026-2028، وقعه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الخارجية العماني، وشمل التوقيع صحيفة شروط اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني، وقعها كل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي.
كما وقعت صحيفة شروط لبنود اتفاقية أولية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة العمانية، وقعها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والمدير التنفيذي لشركة أبراج، سيف بن سعيد الحمحمي.
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