https://sarabic.ae/20250505/11-اتفاقية-مهمة-بين-الجزائر-وسلطنة-عمان-خلال-زيارة--هيثم-بن-طارق-التاريخية----1100186668.html
11 اتفاقية مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان خلال زيارة هيثم بن طارق التاريخية
11 اتفاقية مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان خلال زيارة هيثم بن طارق التاريخية
سبوتنيك عربي
وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، في العاصمة الجزائرية، على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل قطاعات عدة. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T14:23+0000
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وذكرت وسائل إعلام جزائرية بأنه جرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، عقب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية الجزائرية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني".وأوضحت تلك الوسائل أنه "تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي".وختم الموقع أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية، والتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، والتوقيع على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني".ووصل سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة الجزائرية، الجزائر، في زيادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.الجزائر تعلن ضبط "أكبر شحنة مخدرات في أفريقيا"... فيديووقف بث قناة تلفزيونية جزائرية لمدة 10 أيام بسبب استخدام "لفظ عنصري"
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الجزائر, سلطنة عمان, العالم العربي
الجزائر, سلطنة عمان, العالم العربي
11 اتفاقية مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان خلال زيارة هيثم بن طارق التاريخية
وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، في العاصمة الجزائرية، على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل قطاعات عدة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية بأنه جرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، عقب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية الجزائرية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني".
وأضافت تلك الوسائل أنه تم "التوقيع على صحيفة شروط بنود اتفاق أولية بين مجمع ''سوناطراك'' وشركة "أبراج للطاقة"، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني، والتوقيع على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في مجال الصيد البحري".
وأوضحت تلك الوسائل أنه "تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي".
وأضاف موقع "الجزائر الآن" أنه "تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 - 2027، والتوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 - 2028".
وختم الموقع أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية، والتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، والتوقيع على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني".
ووصل سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة الجزائرية، الجزائر، في زيادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.