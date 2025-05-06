بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250506/بعثة-موسكو-التواصل-الروسي-الأمريكي-في-الأمم-المتحدة-أصبح-أسهل-في-عهد-ترامب-1100195572.html
بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب
بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تُجري اتصالات أكثر فعالية مع نظيراتها الأمريكية... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T02:08+0000
2025-05-06T02:08+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085984562_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_bc391d7377f6c87bd4165c67b049aa19.jpg
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة، أصبح التواصل أسهل. أعتقد أنهم أكثر انفتاحًا في الوقت الحالي، لكن الفريق القديم لا يزال موجودًا، ويتلقى تعليمات جديدة".وفي مارس/ آذار، طلب الرئيس دونالد ترامب من النائبة إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب مبعوث الأمم المتحدة، البقاء في الكونغرس، حيث قال ترامب إن دعمها في مجلس النواب كان أساسيًا في ظل أغلبية جمهورية "متقاربة جدًا".وفي الأسبوع الماضي، رشّح ترامب مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز لمنصب السفير القادم لدى الأمم المتحدة.وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس الماضي، "يسعدني أن أعلنت أنني سأرشح مايك والتز ليكون سفير الولايات المتحدى القادم لدى الأمم المتحدة.. وفي هذه الأثناء،وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" :"يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".
https://sarabic.ae/20250505/-ترامب-يعلق-على-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلنته-روسيا-في-مايو--1100191924.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085984562_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_d587e9f70ff91e3d3dbe7a196d7a040b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة

بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب

02:08 GMT 06.05.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تُجري اتصالات أكثر فعالية مع نظيراتها الأمريكية منذ وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة، أصبح التواصل أسهل. أعتقد أنهم أكثر انفتاحًا في الوقت الحالي، لكن الفريق القديم لا يزال موجودًا، ويتلقى تعليمات جديدة".
وأضاف أن البعثة الأمريكية بتشكيلتها الحالية، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، تبذل "قدر استطاعتها" في ظل الظروف الحالية للعمل مع روسيا. مشيرًا إلى أنه "من المهم للغاية" للبعثة الأمريكية الحصول على رئيس جديد.
وفي مارس/ آذار، طلب الرئيس دونالد ترامب من النائبة إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب مبعوث الأمم المتحدة، البقاء في الكونغرس، حيث قال ترامب إن دعمها في مجلس النواب كان أساسيًا في ظل أغلبية جمهورية "متقاربة جدًا".
وفي الأسبوع الماضي، رشّح ترامب مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز لمنصب السفير القادم لدى الأمم المتحدة.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو
أمس, 18:34 GMT
وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس الماضي، "يسعدني أن أعلنت أنني سأرشح مايك والتز ليكون سفير الولايات المتحدى القادم لدى الأمم المتحدة.. وفي هذه الأثناء،
وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" :"يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала