https://sarabic.ae/20250506/بعثة-موسكو-التواصل-الروسي-الأمريكي-في-الأمم-المتحدة-أصبح-أسهل-في-عهد-ترامب-1100195572.html

بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب

بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب

سبوتنيك عربي

صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تُجري اتصالات أكثر فعالية مع نظيراتها الأمريكية... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T02:08+0000

2025-05-06T02:08+0000

2025-05-06T02:08+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة، أصبح التواصل أسهل. أعتقد أنهم أكثر انفتاحًا في الوقت الحالي، لكن الفريق القديم لا يزال موجودًا، ويتلقى تعليمات جديدة".وفي مارس/ آذار، طلب الرئيس دونالد ترامب من النائبة إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب مبعوث الأمم المتحدة، البقاء في الكونغرس، حيث قال ترامب إن دعمها في مجلس النواب كان أساسيًا في ظل أغلبية جمهورية "متقاربة جدًا".وفي الأسبوع الماضي، رشّح ترامب مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز لمنصب السفير القادم لدى الأمم المتحدة.وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس الماضي، "يسعدني أن أعلنت أنني سأرشح مايك والتز ليكون سفير الولايات المتحدى القادم لدى الأمم المتحدة.. وفي هذه الأثناء،وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" :"يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".

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