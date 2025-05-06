https://sarabic.ae/20250506/بعثة-موسكو-التواصل-الروسي-الأمريكي-في-الأمم-المتحدة-أصبح-أسهل-في-عهد-ترامب-1100195572.html
بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب
بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تُجري اتصالات أكثر فعالية مع نظيراتها الأمريكية... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T02:08+0000
2025-05-06T02:08+0000
2025-05-06T02:08+0000
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الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة، أصبح التواصل أسهل. أعتقد أنهم أكثر انفتاحًا في الوقت الحالي، لكن الفريق القديم لا يزال موجودًا، ويتلقى تعليمات جديدة".وفي مارس/ آذار، طلب الرئيس دونالد ترامب من النائبة إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب مبعوث الأمم المتحدة، البقاء في الكونغرس، حيث قال ترامب إن دعمها في مجلس النواب كان أساسيًا في ظل أغلبية جمهورية "متقاربة جدًا".وفي الأسبوع الماضي، رشّح ترامب مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز لمنصب السفير القادم لدى الأمم المتحدة.وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس الماضي، "يسعدني أن أعلنت أنني سأرشح مايك والتز ليكون سفير الولايات المتحدى القادم لدى الأمم المتحدة.. وفي هذه الأثناء،وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" :"يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".
https://sarabic.ae/20250505/-ترامب-يعلق-على-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلنته-روسيا-في-مايو--1100191924.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
بعثة موسكو: التواصل الروسي الأمريكي في الأمم المتحدة أصبح أسهل في عهد ترامب
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تُجري اتصالات أكثر فعالية مع نظيراتها الأمريكية منذ وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة، أصبح التواصل أسهل. أعتقد أنهم أكثر انفتاحًا في الوقت الحالي، لكن الفريق القديم لا يزال موجودًا، ويتلقى تعليمات جديدة
".
وأضاف أن البعثة الأمريكية بتشكيلتها الحالية، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، تبذل "قدر استطاعتها" في ظل الظروف الحالية للعمل مع روسيا. مشيرًا إلى أنه "من المهم للغاية" للبعثة الأمريكية الحصول على رئيس جديد.
وفي مارس/ آذار، طلب الرئيس دونالد ترامب من النائبة إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب مبعوث الأمم المتحدة، البقاء في الكونغرس، حيث قال ترامب إن دعمها في مجلس النواب كان أساسيًا في ظل أغلبية جمهورية "متقاربة جدًا".
وفي الأسبوع الماضي، رشّح ترامب مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز لمنصب السفير القادم لدى الأمم المتحدة.
وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس الماضي، "يسعدني أن أعلنت أنني سأرشح مايك والتز ليكون سفير الولايات المتحدى القادم لدى الأمم المتحدة.. وفي هذه الأثناء،
وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" :"يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".