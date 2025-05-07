https://sarabic.ae/20250507/عضو-المجلس-الثوري-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-لا-يمكن-فصل-جرائم-إسرائيل-في-غزة-عما-يحدث-في-الضفة-والقدس-1100278350.html

عضو المجلس الثوري بحركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يمكن فصل جرائم إسرائيل في غزة عما يحدث في الضفة والقدس

عضو المجلس الثوري بحركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يمكن فصل جرائم إسرائيل في غزة عما يحدث في الضفة والقدس

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "ما يجري من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، ومحاولة احتلالها وتهجير سكانها،... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T16:45+0000

2025-05-07T16:45+0000

2025-05-07T16:45+0000

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام، بقصد شطبها وتصفيتها، وكذلك تعمل ضد الإنسان الفلسطيني وتضغط عليه بكل الوسائل بهدف تهجيره من وطنه".وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، أن "حكومة بنيامين نتنياهو، ماضية في مشروعها التصفوي، الذي يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبالتالي وأد حلم الفلسطينيين بالدولة والعودة وحق تقرير المصير".وطالب نصر الله بضرورة "رفض ومجابهة كل هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة، والسعي من أجل إفشالها، على الصعيد العربي والإسلامي، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وحمايته ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "ما تواجهه جنين وطولكرم، هو محاولة لاستنساخ ما جرى ويجري في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتأمين الإيواء للنازحين والتحضير لإعادة الإعمار في جنين".يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2025، بلغت 125 قتيلًا، بينهم 21 طفلًا و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمالي الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.

https://sarabic.ae/20250505/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-تواجهه-جنين-وطولكرم-هو-محاولة-لاستنساخ-ما-جرى-في-غزة-1100184508.html

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مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حصري