عضو المجلس الثوري بحركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يمكن فصل جرائم إسرائيل في غزة عما يحدث في الضفة والقدس

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الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
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ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
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مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
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الإنسان والثقافة
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ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
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بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20250507/عضو-المجلس-الثوري-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-لا-يمكن-فصل-جرائم-إسرائيل-في-غزة-عما-يحدث-في-الضفة-والقدس-1100278350.html
عضو المجلس الثوري بحركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يمكن فصل جرائم إسرائيل في غزة عما يحدث في الضفة والقدس
عضو المجلس الثوري بحركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يمكن فصل جرائم إسرائيل في غزة عما يحدث في الضفة والقدس
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "ما يجري من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، ومحاولة احتلالها وتهجير سكانها،... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T16:45+0000
2025-05-07T16:45+0000
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام، بقصد شطبها وتصفيتها، وكذلك تعمل ضد الإنسان الفلسطيني وتضغط عليه بكل الوسائل بهدف تهجيره من وطنه".وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، أن "حكومة بنيامين نتنياهو، ماضية في مشروعها التصفوي، الذي يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبالتالي وأد حلم الفلسطينيين بالدولة والعودة وحق تقرير المصير".وطالب نصر الله بضرورة "رفض ومجابهة كل هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة، والسعي من أجل إفشالها، على الصعيد العربي والإسلامي، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وحمايته ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "ما تواجهه جنين وطولكرم، هو محاولة لاستنساخ ما جرى ويجري في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتأمين الإيواء للنازحين والتحضير لإعادة الإعمار في جنين".يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2025، بلغت 125 قتيلًا، بينهم 21 طفلًا و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمالي الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
https://sarabic.ae/20250505/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-تواجهه-جنين-وطولكرم-هو-محاولة-لاستنساخ-ما-جرى-في-غزة-1100184508.html
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مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حصري
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حصري

عضو المجلس الثوري بحركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يمكن فصل جرائم إسرائيل في غزة عما يحدث في الضفة والقدس

16:45 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "ما يجري من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، ومحاولة احتلالها وتهجير سكانها، لا يمكن فصله عما يحدث في الضفة الغربية والقدس".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام، بقصد شطبها وتصفيتها، وكذلك تعمل ضد الإنسان الفلسطيني وتضغط عليه بكل الوسائل بهدف تهجيره من وطنه".
وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، أن "حكومة بنيامين نتنياهو، ماضية في مشروعها التصفوي، الذي يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبالتالي وأد حلم الفلسطينيين بالدولة والعودة وحق تقرير المصير".
وطالب نصر الله بضرورة "رفض ومجابهة كل هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة، والسعي من أجل إفشالها، على الصعيد العربي والإسلامي، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وحمايته ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
‌‏رئيس الوزراء الفلسطيني: ما تواجهه جنين وطولكرم هو محاولة لاستنساخ ما جرى في غزة
5 مايو, 13:27 GMT
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "ما تواجهه جنين وطولكرم، هو محاولة لاستنساخ ما جرى ويجري في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتأمين الإيواء للنازحين والتحضير لإعادة الإعمار في جنين".

وشدد على أن "الحكومة تؤمن بأن الصمود يحتاج إلى فعل، وأن التضامن لا يكتمل إلا بالعمل"، قائلًا: "جنين، كما كانت دومًا، عنوانا للصمود، وستبقى كذلك، بجهودكم وصمودكم، وبوفاء حكومتكم بواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا كافة".

يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2025، بلغت 125 قتيلًا، بينهم 21 طفلًا و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمالي الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
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