ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود

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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250507/ماكرون-فرنسا-مستعدة-لتسهيل-إطلاق-مفاوضات-بين-سوريا-ولبنان-حول-ترسيم-الحدود-1100287869.html
ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود
ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T21:53+0000
2025-05-07T21:53+0000
إيمانويل ماكرون
لبنان
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القاهرة – سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس، إن "فرنسا جاهزة لتسهيل إطلاق المفاوضات بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وهنا أود أن أقول إن جزءا مهما من تعاوننا يتمثل في تعزيز الجهود التي تسعى لمواجهة حزب الله ونفوذ إيران وأذرعها، ما يساهم في استقرار سوريا ولبنان".وأضاف "أكدت للرئيس الشرع كما أكدت للرئيس اللبناني جوزاف عون دعم فرنسا لاستقرار الوضع على الحدود بين سوريا ولبنان بالإضافة إلى آليات التعاون والتنسيق الأمني بين بيروت ودمشق. هذا التعاون لا بد منه لتفادي عودة سوريا إلى أن تكون حلقة وصل بين إيران وحزب الله ومن أجل ضمان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".ووقع وفدان سوري ولبناني، في 27 مارس/آذار الماضي بمدينة جدة السعودية، اتفاقا أمنيا برعاية سعودية يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.ورسمت الحدود بين سوريا ولبنان للمرة الأولى عام 1920 بينما كان البلدان آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، ولم تكن مطابقة للحدود المتعارف عليها حاليا، ومنذ استقلال لبنان عام 1943 وسوريا عام 1946 لم تحل خلافات بينهما على ترسيم الحدود في عدة مناطق.ووقعت سوريا ولبنان إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008، للمرة الأولى منذ استقلالهما، واتفق البلدان آنذاك على تبادل فتح بعثات دبلوماسية لدى بعضهما، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.ومنذ رحيل النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تنشب من حين إلى آخر توترات ومناوشات بإطلاق النار في بعض النقاط على الحدود السورية اللبنانية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على عمليات التسلل والتهريب من الجانب الآخر.
https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تبحث-عن-طريقة-أو-ثغرة-لإلغاء-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1093235579.html
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إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم
إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود

21:53 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس، إن "فرنسا جاهزة لتسهيل إطلاق المفاوضات بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وهنا أود أن أقول إن جزءا مهما من تعاوننا يتمثل في تعزيز الجهود التي تسعى لمواجهة حزب الله ونفوذ إيران وأذرعها، ما يساهم في استقرار سوريا ولبنان".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
إسرائيل تبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
29 سبتمبر 2024, 11:42 GMT
وأضاف "أكدت للرئيس الشرع كما أكدت للرئيس اللبناني جوزاف عون دعم فرنسا لاستقرار الوضع على الحدود بين سوريا ولبنان بالإضافة إلى آليات التعاون والتنسيق الأمني بين بيروت ودمشق. هذا التعاون لا بد منه لتفادي عودة سوريا إلى أن تكون حلقة وصل بين إيران وحزب الله ومن أجل ضمان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
ووقع وفدان سوري ولبناني، في 27 مارس/آذار الماضي بمدينة جدة السعودية، اتفاقا أمنيا برعاية سعودية يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.
ورسمت الحدود بين سوريا ولبنان للمرة الأولى عام 1920 بينما كان البلدان آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، ولم تكن مطابقة للحدود المتعارف عليها حاليا، ومنذ استقلال لبنان عام 1943 وسوريا عام 1946 لم تحل خلافات بينهما على ترسيم الحدود في عدة مناطق.
ووقعت سوريا ولبنان إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008، للمرة الأولى منذ استقلالهما، واتفق البلدان آنذاك على تبادل فتح بعثات دبلوماسية لدى بعضهما، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ومنذ رحيل النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تنشب من حين إلى آخر توترات ومناوشات بإطلاق النار في بعض النقاط على الحدود السورية اللبنانية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على عمليات التسلل والتهريب من الجانب الآخر.
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