عملية هندية مفاجئة داخل الأراضي الباكستانية... صور توثق لحظات التصعيد

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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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https://sarabic.ae/20250507/1100245778.html
عملية هندية مفاجئة داخل الأراضي الباكستانية... صور توثق لحظات التصعيد
عملية هندية مفاجئة داخل الأراضي الباكستانية... صور توثق لحظات التصعيد
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور للعملية العسكرية التي نفذتها القوات الهندية داخل الأراضي الباكستانية، توثق فيها لحظات التصعيد. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار الهند اليوم, باكستان
фото, صور, أخبار الهند اليوم, باكستان

عملية هندية مفاجئة داخل الأراضي الباكستانية... صور توثق لحظات التصعيد

09:12 GMT 07.05.2025
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور للعملية العسكرية التي نفذتها القوات الهندية داخل الأراضي الباكستانية، توثق فيها لحظات التصعيد.
© AP Photo / M.D. Mughal

جندي باكستاني يتفقد مبنى تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

جندي باكستاني يتفقد مبنى تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / M.D. Mughal

جندي باكستاني يتفقد مبنى تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

فتاة تبكي خوفا قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، بعد سقوط طائرة مقاتلة هندية.

فتاة تبكي خوفا قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، بعد سقوط طائرة مقاتلة هندية. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

فتاة تبكي خوفا قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، بعد سقوط طائرة مقاتلة هندية.

© AP Photo / K.M. Chaudary

سكان يتجولون بين أنقاض مبنى تضرر جراء هجوم صاروخي هندي في موريدكي، وهي بلدة في إقليم البنجاب الباكستاني.

سكان يتجولون بين أنقاض مبنى تضرر جراء هجوم صاروخي هندي في موريدكي، وهي بلدة في إقليم البنجاب الباكستاني. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / K.M. Chaudary

سكان يتجولون بين أنقاض مبنى تضرر جراء هجوم صاروخي هندي في موريدكي، وهي بلدة في إقليم البنجاب الباكستاني.

© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

صورة لحطام طائرة في منطقة وويان في بامبور، بعد غارة هندية على باكستان.

صورة لحطام طائرة في منطقة وويان في بامبور، بعد غارة هندية على باكستان. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

صورة لحطام طائرة في منطقة وويان في بامبور، بعد غارة هندية على باكستان.

© AP Photo / M.D. Mughal

سكان يخلون منطقة قريبة من موقع هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

سكان يخلون منطقة قريبة من موقع هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / M.D. Mughal

سكان يخلون منطقة قريبة من موقع هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

قوات الأمن تسيّر دوريات في شارع قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، حيث سقطت طائرة مقاتلة هندية.

قوات الأمن تسيّر دوريات في شارع قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، حيث سقطت طائرة مقاتلة هندية. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

قوات الأمن تسيّر دوريات في شارع قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، حيث سقطت طائرة مقاتلة هندية.

© AP Photo / M.D. Mughal

جندي من الجيش الباكستاني يقف حارسًا على سطح مبنى مسجد تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

جندي من الجيش الباكستاني يقف حارسًا على سطح مبنى مسجد تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / M.D. Mughal

جندي من الجيش الباكستاني يقف حارسًا على سطح مبنى مسجد تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

© AP Photo / M.D. Mughal

متطوعون يحملون جثة بعد انتشالها من بين أنقاض مبنى مسجد تضرر، بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد.

متطوعون يحملون جثة بعد انتشالها من بين أنقاض مبنى مسجد تضرر، بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / M.D. Mughal

متطوعون يحملون جثة بعد انتشالها من بين أنقاض مبنى مسجد تضرر، بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد.

© AP Photo / Channi Anand

رجال الإطفاء يخمدون الدخان المتصاعد من حطام طائرة مقاتلة بالقرب من أخنور على مشارف جامو، الهند.

رجال الإطفاء يخمدون الدخان المتصاعد من حطام طائرة مقاتلة بالقرب من أخنور على مشارف جامو، الهند. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Channi Anand

رجال الإطفاء يخمدون الدخان المتصاعد من حطام طائرة مقاتلة بالقرب من أخنور على مشارف جامو، الهند.

© AP Photo / Dar Yasin

جنود من القوات الهندية يصلون إلى بامبور في منطقة بولواما في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.

جنود من القوات الهندية يصلون إلى بامبور في منطقة بولواما في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Dar Yasin

جنود من القوات الهندية يصلون إلى بامبور في منطقة بولواما في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.

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