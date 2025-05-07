عملية هندية مفاجئة داخل الأراضي الباكستانية... صور توثق لحظات التصعيد

جندي باكستاني يتفقد مبنى تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.
جندي باكستاني يتفقد مبنى تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.
فتاة تبكي خوفا قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، بعد سقوط طائرة مقاتلة هندية.
فتاة تبكي خوفا قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، بعد سقوط طائرة مقاتلة هندية.
سكان يتجولون بين أنقاض مبنى تضرر جراء هجوم صاروخي هندي في موريدكي، وهي بلدة في إقليم البنجاب الباكستاني.
سكان يتجولون بين أنقاض مبنى تضرر جراء هجوم صاروخي هندي في موريدكي، وهي بلدة في إقليم البنجاب الباكستاني.
صورة لحطام طائرة في منطقة وويان في بامبور، بعد غارة هندية على باكستان.
صورة لحطام طائرة في منطقة وويان في بامبور، بعد غارة هندية على باكستان.
سكان يخلون منطقة قريبة من موقع هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.
سكان يخلون منطقة قريبة من موقع هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.
قوات الأمن تسيّر دوريات في شارع قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، حيث سقطت طائرة مقاتلة هندية.
قوات الأمن تسيّر دوريات في شارع قرب منطقة وويان في بامبور، جنوب كشمير، حيث سقطت طائرة مقاتلة هندية.
جندي من الجيش الباكستاني يقف حارسًا على سطح مبنى مسجد تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.
جندي من الجيش الباكستاني يقف حارسًا على سطح مبنى مسجد تضرر بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.
متطوعون يحملون جثة بعد انتشالها من بين أنقاض مبنى مسجد تضرر، بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد.
متطوعون يحملون جثة بعد انتشالها من بين أنقاض مبنى مسجد تضرر، بسبب هجوم صاروخي هندي بالقرب من مظفر آباد.
رجال الإطفاء يخمدون الدخان المتصاعد من حطام طائرة مقاتلة بالقرب من أخنور على مشارف جامو، الهند.
رجال الإطفاء يخمدون الدخان المتصاعد من حطام طائرة مقاتلة بالقرب من أخنور على مشارف جامو، الهند.
جنود من القوات الهندية يصلون إلى بامبور في منطقة بولواما في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.
جنود من القوات الهندية يصلون إلى بامبور في منطقة بولواما في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.