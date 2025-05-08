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أنقرة وبغداد توقعان 10 مذكرات تفاهم بحضور أردوغان والسوداني
أنقرة وبغداد توقعان 10 مذكرات تفاهم بحضور أردوغان والسوداني
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن "استقرار العراق وأمنه لا ينفصل عن أمن واستقرار تركيا"، مؤكدًا أن "أنقرة وبغداد، أكدتا عزمهما مواصلة الكفاح... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد أردوغان على أهمية مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، داعيًا الدول المهتمة للمشاركة فيه لأنه "سيسهم بشكل كبير في استقرار وازدهار العراق والمنطقة برمتها"، على حد قوله.وأشارت الوكالة التركية إلى أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، مشيرة إلى أن طول الطريق يبلغ 1200 كيلومتر داخل العراق.وقال أردوغان إن "تركيا تريد المُضي قدما في موضوع استئناف ضخ البترول عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي".ومن جانبها، قالت رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني وأردوغان، شهدا التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا، في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، إضافة إلى إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا تبيع تركيا منظومات إس-400, العراق, أخبار العراق اليوم

أنقرة وبغداد توقعان 10 مذكرات تفاهم بحضور أردوغان والسوداني

16:28 GMT 08.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن "استقرار العراق وأمنه لا ينفصل عن أمن واستقرار تركيا"، مؤكدًا أن "أنقرة وبغداد، أكدتا عزمهما مواصلة الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية، التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي والعراقي أيضا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأكد أردوغان على أهمية مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، داعيًا الدول المهتمة للمشاركة فيه لأنه "سيسهم بشكل كبير في استقرار وازدهار العراق والمنطقة برمتها"، على حد قوله.
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وأشارت الوكالة التركية إلى أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، مشيرة إلى أن طول الطريق يبلغ 1200 كيلومتر داخل العراق.
ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وقال أردوغان إن "تركيا تريد المُضي قدما في موضوع استئناف ضخ البترول عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي".
ومن جانبها، قالت رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني وأردوغان، شهدا التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا، في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، إضافة إلى إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا.
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