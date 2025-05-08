رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسيا

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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عرب بوينت بودكاست
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09:48 GMT
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
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من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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https://sarabic.ae/20250508/رئيس-الوزراء-البولندي-يجب-أن-تصل-البنية-التحتية-لحلف-الناتو-إلى-حدود-بيلاروسيا-1100288650.html
رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسيا
رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي ناتو يجب أن تصل إلى نهر باغ على حدود بيلاروسيا 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T01:06+0000
2025-05-08T01:07+0000
روسيا
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.موسكو – سبوتنيك. قال توسك للصحافيين بعد اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس: "نحن بحاجة إلى التعاون في مجال البنية التحتية لحلف الناتو. لا يمكن لهذه البنية التحتية أن تنتهي عند نهر إلبه، بل يجب أن تنتهي عند نهر باغ".ودعا توسك ميرتس إلى الحفاظ على قواعد شنغن والتركيز على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.وأضاف: "اهتمامنا منصب، ويجب أن يكون، على الحفاظ على شنغن. نحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز الرقابة. ولكن يجب توجيه هذه الرقابة المعززة في المقام الأول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".وأبلغ توسك المستشار الألماني أن بولندا تحرس حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروسيا بمفردها.وبوقت سابق الشهر الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أنه "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، يطلق دعاة الحرب الأوروبيين الجدد حملة لتقويض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحفظ السلام".وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا، بين دول أعضاء الناتو الأوروبية وروسيا، صراعا لا نهاية له.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250505/مجلس-الأمن-الروسي-الناتو-وأوروبا-أطلقا-برامج-تهدف-لإعداد-الغرب-لصراع-عسكري-مباشر-مع-موسكو-1100194849.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, بولندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, بولندا

رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسيا

01:06 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 01:07 GMT 08.05.2025)
© Sputnik . THIERRY CHARLIERرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . THIERRY CHARLIER
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي ناتو يجب أن تصل إلى نهر باغ على حدود بيلاروسيا
.
موسكو – سبوتنيك. قال توسك للصحافيين بعد اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس: "نحن بحاجة إلى التعاون في مجال البنية التحتية لحلف الناتو. لا يمكن لهذه البنية التحتية أن تنتهي عند نهر إلبه، بل يجب أن تنتهي عند نهر باغ".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: الناتو وأوروبا أطلقا برامج تهدف لإعداد الغرب لصراع عسكري مباشر مع موسكو
5 مايو, 22:24 GMT
ودعا توسك ميرتس إلى الحفاظ على قواعد شنغن والتركيز على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "اهتمامنا منصب، ويجب أن يكون، على الحفاظ على شنغن. نحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز الرقابة. ولكن يجب توجيه هذه الرقابة المعززة في المقام الأول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأبلغ توسك المستشار الألماني أن بولندا تحرس حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروسيا بمفردها.
وبوقت سابق الشهر الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أنه "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، يطلق دعاة الحرب الأوروبيين الجدد حملة لتقويض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحفظ السلام".
وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا، بين دول أعضاء الناتو الأوروبية وروسيا، صراعا لا نهاية له.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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