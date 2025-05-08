https://sarabic.ae/20250508/رئيس-الوزراء-البولندي-يجب-أن-تصل-البنية-التحتية-لحلف-الناتو-إلى-حدود-بيلاروسيا-1100288650.html

رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسيا

رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي ناتو يجب أن تصل إلى نهر باغ على حدود بيلاروسيا 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T01:06+0000

2025-05-08T01:06+0000

2025-05-08T01:07+0000

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.موسكو – سبوتنيك. قال توسك للصحافيين بعد اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس: "نحن بحاجة إلى التعاون في مجال البنية التحتية لحلف الناتو. لا يمكن لهذه البنية التحتية أن تنتهي عند نهر إلبه، بل يجب أن تنتهي عند نهر باغ".ودعا توسك ميرتس إلى الحفاظ على قواعد شنغن والتركيز على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.وأضاف: "اهتمامنا منصب، ويجب أن يكون، على الحفاظ على شنغن. نحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز الرقابة. ولكن يجب توجيه هذه الرقابة المعززة في المقام الأول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".وأبلغ توسك المستشار الألماني أن بولندا تحرس حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروسيا بمفردها.وبوقت سابق الشهر الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أنه "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، يطلق دعاة الحرب الأوروبيين الجدد حملة لتقويض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحفظ السلام".وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا، بين دول أعضاء الناتو الأوروبية وروسيا، صراعا لا نهاية له.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250505/مجلس-الأمن-الروسي-الناتو-وأوروبا-أطلقا-برامج-تهدف-لإعداد-الغرب-لصراع-عسكري-مباشر-مع-موسكو-1100194849.html

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