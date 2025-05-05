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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250505/مجلس-الأمن-الروسي-الناتو-وأوروبا-أطلقا-برامج-تهدف-لإعداد-الغرب-لصراع-عسكري-مباشر-مع-موسكو-1100194849.html
مجلس الأمن الروسي: الناتو وأوروبا أطلقا برامج تهدف لإعداد الغرب لصراع عسكري مباشر مع موسكو
مجلس الأمن الروسي: الناتو وأوروبا أطلقا برامج تهدف لإعداد الغرب لصراع عسكري مباشر مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، مساء أمس الاثنين، بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي أطلقا برامج تهدف إلى إعداد الغرب لصراع عسكري مباشر... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T22:24+0000
2025-05-05T22:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو –سبوتنيك. وقال شويغو في مقالة بصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تحريض ودعم من لندن وباريس، تواصل النخب الأوروبية الإدلاء بتصريحات صاخبة حول ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وكان جهاز الاستخبارات الروسي، قد أفاد سابقاً، بأن الغرب سينشر في أوكرانيا ما يسمى بـ"قوة حفظ سلام" يبلغ عددها نحو 100 ألف شخص، لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. ويرى الجهاز أن ذلك سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. موضحاً أنه في حال نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، فإن الدول الغربية لن ترغب بالاتفاق على شروط تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق "وقائع جديدة على الأرض".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت، في وقت سابق، بأن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي لإرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا تمثل خطوة استفزازية تهدف إلى تغذية أوهام غير صحية لدى السلطات في كييف.
https://sarabic.ae/20250503/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإصلاح-الأسلحة-الغربية-في-زابوروجيه-1100123477.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

مجلس الأمن الروسي: الناتو وأوروبا أطلقا برامج تهدف لإعداد الغرب لصراع عسكري مباشر مع موسكو

22:24 GMT 05.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
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تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، مساء أمس الاثنين، بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي أطلقا برامج تهدف إلى إعداد الغرب لصراع عسكري مباشر مع روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وقال شويغو في مقالة بصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تحريض ودعم من لندن وباريس، تواصل النخب الأوروبية الإدلاء بتصريحات صاخبة حول ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وأضاف: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبمواكبة هذه الضجة المزعجة، أطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي برامج تهدف إلى تهيئة الغرب لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. هذه الخطوات العدوانية، بالإضافة إلى تقدم الناتو المستمر شرقًا، نحو حدود روسيا، تُبرَّر باختلاقات معادية لروسيا، على غرار دعاية غوبلز".
وكان جهاز الاستخبارات الروسي، قد أفاد سابقاً، بأن الغرب سينشر في أوكرانيا ما يسمى بـ"قوة حفظ سلام" يبلغ عددها نحو 100 ألف شخص، لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. ويرى الجهاز أن ذلك سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. موضحاً أنه في حال نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، فإن الدول الغربية لن ترغب بالاتفاق على شروط تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق "وقائع جديدة على الأرض".
عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
3 مايو, 07:25 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت، في وقت سابق، بأن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي لإرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا تمثل خطوة استفزازية تهدف إلى تغذية أوهام غير صحية لدى السلطات في كييف.
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