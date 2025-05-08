زعماء وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexandr Kryazhev

وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارته إلى 10 مايو/ أيار الجاري