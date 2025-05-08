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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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10:31 GMT
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بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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المقهى الثقافي
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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زعماء وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
زعماء وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد وصول الزعماء الأجانب إلى العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الذكرى الثمانين للنصر
фото, صور, الذكرى الثمانين للنصر

زعماء وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية

14:58 GMT 08.05.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد وصول الزعماء الأجانب إلى العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexander Vilf
/
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وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارته إلى 10 مايو/ أيار الجاري

وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارته إلى 10 مايو/ أيار الجاري - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexandr Kryazhev
/
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وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارته إلى 10 مايو/ أيار الجاري

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Blinov
/
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وصول الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو،إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو،إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Blinov
/
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وصول رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو،إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Bogodvid
/
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وصول رئيس جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Anatoly Medved
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Anatoly Medved
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev
/
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وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

وصول الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov
/
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وصول الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

وصول رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

وصول رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maksim Blinov
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وصول رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

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