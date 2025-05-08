زعماء وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية

وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارته إلى 10 مايو/ أيار الجاري
وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارته إلى 10 مايو/ أيار الجاري
وصول الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو،إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو،إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
وصول رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية