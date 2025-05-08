أطرف الصور لهذا الأسبوع

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جنود من قوات رينجرز الباكستانية (في الأسفل)، وجنود من قوات أمن الحدود الهندية (في الأعلى)، يشاركون في عرض عسكري خلال حفل ختامي في واغا، وهو موقع مشترك على الحدود بين باكستان والهند، بالقرب من لاهور، باكستان.