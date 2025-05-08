أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:00 GMT
29 د
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:55 GMT 08.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" خلال بروفة العرض الجوي في موسكو استعدادا للاحتفال بـ"عيد النصر".

طائرة مقاتلة من طراز &quot;سو-25&quot; خلال بروفة العرض الجوي في موسكو استعدادا للاحتفال بـ&quot;عيد النصر&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" خلال بروفة العرض الجوي في موسكو استعدادا للاحتفال بـ"عيد النصر".

© Getty Images / TheStewartofNY

المغنية شاكيرا في فستان زهري خلال حفل "ميت غالا" 2025، في متحف متروبوليتان للفنون، في مدينة نيويورك.

المغنية شاكيرا في فستان زهري خلال حفل &quot;ميت غالا&quot; 2025، في متحف متروبوليتان للفنون، في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / TheStewartofNY

المغنية شاكيرا في فستان زهري خلال حفل "ميت غالا" 2025، في متحف متروبوليتان للفنون، في مدينة نيويورك.

© AP Photo / K.M. Chaudary

جنود من قوات رينجرز الباكستانية (في الأسفل)، وجنود من قوات أمن الحدود الهندية (في الأعلى)، يشاركون في عرض عسكري خلال حفل ختامي في واغا، وهو موقع مشترك على الحدود بين باكستان والهند، بالقرب من لاهور، باكستان.

جنود من قوات رينجرز الباكستانية (في الأسفل)، وجنود من قوات أمن الحدود الهندية (في الأعلى)، يشاركون في عرض عسكري خلال حفل ختامي في واغا، وهو موقع مشترك على الحدود بين باكستان والهند، بالقرب من لاهور، باكستان. - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo / K.M. Chaudary

جنود من قوات رينجرز الباكستانية (في الأسفل)، وجنود من قوات أمن الحدود الهندية (في الأعلى)، يشاركون في عرض عسكري خلال حفل ختامي في واغا، وهو موقع مشترك على الحدود بين باكستان والهند، بالقرب من لاهور، باكستان.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

صورة تجمع المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس، والمستشار السابق أولاف شولتز، خلال حفل تسليم في المستشارية في برلين.

صورة تجمع المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس، والمستشار السابق أولاف شولتز، خلال حفل تسليم في المستشارية في برلين. - سبوتنيك عربي
4/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

صورة تجمع المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس، والمستشار السابق أولاف شولتز، خلال حفل تسليم في المستشارية في برلين.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

صورة جوية تظهر طريقا سريعا محاطا بأشجار الجاكاراندا المزهرة في لاليتبور، نيبال.

صورة جوية تظهر طريقا سريعا محاطا بأشجار الجاكاراندا المزهرة في لاليتبور، نيبال. - سبوتنيك عربي
5/15
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

صورة جوية تظهر طريقا سريعا محاطا بأشجار الجاكاراندا المزهرة في لاليتبور، نيبال.

© Getty Images / Chris Jackson

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يكشفان عن لوحتيهما الرسميتين لتتويجهما خلال زيارة للمعرض الوطني في لندن، إنجلترا.

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يكشفان عن لوحتيهما الرسميتين لتتويجهما خلال زيارة للمعرض الوطني في لندن، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
6/15
© Getty Images / Chris Jackson

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يكشفان عن لوحتيهما الرسميتين لتتويجهما خلال زيارة للمعرض الوطني في لندن، إنجلترا.

© AP Photo / Jae C. Hong

صورة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا، يرقص مع فرقة موسيقية قبل احتفال "سينكو دي مايو" في مارياتشي بلازا في لوس أنجلوس.

صورة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا، يرقص مع فرقة موسيقية قبل احتفال &quot;سينكو دي مايو&quot; في مارياتشي بلازا في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Jae C. Hong

صورة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا، يرقص مع فرقة موسيقية قبل احتفال "سينكو دي مايو" في مارياتشي بلازا في لوس أنجلوس.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

أشخاص يرتدون ملابس شخصيات فيلم "حرب النجوم" يشاركون في فعالية "حرب النجوم" في مدينة تايبيه الجديدة، تايوان.

أشخاص يرتدون ملابس شخصيات فيلم &quot;حرب النجوم&quot; يشاركون في فعالية &quot;حرب النجوم&quot; في مدينة تايبيه الجديدة، تايوان. - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Chiang Ying-ying

أشخاص يرتدون ملابس شخصيات فيلم "حرب النجوم" يشاركون في فعالية "حرب النجوم" في مدينة تايبيه الجديدة، تايوان.

© Getty Images / Mario Tama

زوجان يتعانقان بينما يسير أعضاء من فرسان الهيكل الكاثوليك في موكب صامت في طريقهم للصلاة داخل البانثيون، في روما، إيطاليا.

زوجان يتعانقان بينما يسير أعضاء من فرسان الهيكل الكاثوليك في موكب صامت في طريقهم للصلاة داخل البانثيون، في روما، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
9/15
© Getty Images / Mario Tama

زوجان يتعانقان بينما يسير أعضاء من فرسان الهيكل الكاثوليك في موكب صامت في طريقهم للصلاة داخل البانثيون، في روما، إيطاليا.

© AP Photo / Jed Jacobsohn

زوار يقومون بجولة في زنزانات سجن جزيرة ألكاتراز الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.

زوار يقومون بجولة في زنزانات سجن جزيرة ألكاتراز الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Jed Jacobsohn

زوار يقومون بجولة في زنزانات سجن جزيرة ألكاتراز الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Lisa Maree Williams

ناخبون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب في نادي "بوندي سيرف باثرز" في سيدني، أستراليا.

ناخبون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب في نادي &quot;بوندي سيرف باثرز&quot; في سيدني، أستراليا. - سبوتنيك عربي
11/15
© Getty Images / Lisa Maree Williams

ناخبون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب في نادي "بوندي سيرف باثرز" في سيدني، أستراليا.

© AP Photo / Gerald Herbert

فرقة موسيقية تقوم بالعزف خلال مهرجان نيو أورلينز للجاز والتراث، الولايات المتحدة.

فرقة موسيقية تقوم بالعزف خلال مهرجان نيو أورلينز للجاز والتراث، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Gerald Herbert

فرقة موسيقية تقوم بالعزف خلال مهرجان نيو أورلينز للجاز والتراث، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Francisco Seco

راقصتان برازيليتان تلتقطان صوراً بجوار موقع المنتدى الروماني الأثري بعد المشاركة في مهرجان كرنفال محلي، في روما.

راقصتان برازيليتان تلتقطان صوراً بجوار موقع المنتدى الروماني الأثري بعد المشاركة في مهرجان كرنفال محلي، في روما. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Francisco Seco

راقصتان برازيليتان تلتقطان صوراً بجوار موقع المنتدى الروماني الأثري بعد المشاركة في مهرجان كرنفال محلي، في روما.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في فعالية "رقصة النصر" في محطة السكة الحديد في ديبالتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.

المشاركون في فعالية &quot;رقصة النصر&quot; في محطة السكة الحديد في ديبالتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Taisija Voroncova
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المشاركون في فعالية "رقصة النصر" في محطة السكة الحديد في ديبالتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة "سيلفي" في أول رحلة جوية بين روسيا وأبخازيا، بعد انقطاع دام 30 عاما.

فتاة تلتقط صورة &quot;سيلفي&quot; في أول رحلة جوية بين روسيا وأبخازيا، بعد انقطاع دام 30 عاما. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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فتاة تلتقط صورة "سيلفي" في أول رحلة جوية بين روسيا وأبخازيا، بعد انقطاع دام 30 عاما.

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