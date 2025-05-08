أطرف الصور لهذا الأسبوع

طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" خلال بروفة العرض الجوي في موسكو استعدادا للاحتفال بـ"عيد النصر".
طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" خلال بروفة العرض الجوي في موسكو استعدادا للاحتفال بـ"عيد النصر".
المغنية شاكيرا في فستان زهري خلال حفل "ميت غالا" 2025، في متحف متروبوليتان للفنون، في مدينة نيويورك.
المغنية شاكيرا في فستان زهري خلال حفل "ميت غالا" 2025، في متحف متروبوليتان للفنون، في مدينة نيويورك.
جنود من قوات رينجرز الباكستانية (في الأسفل)، وجنود من قوات أمن الحدود الهندية (في الأعلى)، يشاركون في عرض عسكري خلال حفل ختامي في واغا، وهو موقع مشترك على الحدود بين باكستان والهند، بالقرب من لاهور، باكستان.
جنود من قوات رينجرز الباكستانية (في الأسفل)، وجنود من قوات أمن الحدود الهندية (في الأعلى)، يشاركون في عرض عسكري خلال حفل ختامي في واغا، وهو موقع مشترك على الحدود بين باكستان والهند، بالقرب من لاهور، باكستان.
صورة تجمع المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس، والمستشار السابق أولاف شولتز، خلال حفل تسليم في المستشارية في برلين.
صورة تجمع المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس، والمستشار السابق أولاف شولتز، خلال حفل تسليم في المستشارية في برلين.
صورة جوية تظهر طريقا سريعا محاطا بأشجار الجاكاراندا المزهرة في لاليتبور، نيبال.
صورة جوية تظهر طريقا سريعا محاطا بأشجار الجاكاراندا المزهرة في لاليتبور، نيبال.
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يكشفان عن لوحتيهما الرسميتين لتتويجهما خلال زيارة للمعرض الوطني في لندن، إنجلترا.
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يكشفان عن لوحتيهما الرسميتين لتتويجهما خلال زيارة للمعرض الوطني في لندن، إنجلترا.
صورة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا، يرقص مع فرقة موسيقية قبل احتفال "سينكو دي مايو" في مارياتشي بلازا في لوس أنجلوس.
صورة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا، يرقص مع فرقة موسيقية قبل احتفال "سينكو دي مايو" في مارياتشي بلازا في لوس أنجلوس.
أشخاص يرتدون ملابس شخصيات فيلم "حرب النجوم" يشاركون في فعالية "حرب النجوم" في مدينة تايبيه الجديدة، تايوان.
أشخاص يرتدون ملابس شخصيات فيلم "حرب النجوم" يشاركون في فعالية "حرب النجوم" في مدينة تايبيه الجديدة، تايوان.
زوجان يتعانقان بينما يسير أعضاء من فرسان الهيكل الكاثوليك في موكب صامت في طريقهم للصلاة داخل البانثيون، في روما، إيطاليا.
زوجان يتعانقان بينما يسير أعضاء من فرسان الهيكل الكاثوليك في موكب صامت في طريقهم للصلاة داخل البانثيون، في روما، إيطاليا.
زوار يقومون بجولة في زنزانات سجن جزيرة ألكاتراز الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.
زوار يقومون بجولة في زنزانات سجن جزيرة ألكاتراز الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.
ناخبون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب في نادي "بوندي سيرف باثرز" في سيدني، أستراليا.
ناخبون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب في نادي "بوندي سيرف باثرز" في سيدني، أستراليا.
فرقة موسيقية تقوم بالعزف خلال مهرجان نيو أورلينز للجاز والتراث، الولايات المتحدة.
فرقة موسيقية تقوم بالعزف خلال مهرجان نيو أورلينز للجاز والتراث، الولايات المتحدة.
راقصتان برازيليتان تلتقطان صوراً بجوار موقع المنتدى الروماني الأثري بعد المشاركة في مهرجان كرنفال محلي، في روما.
راقصتان برازيليتان تلتقطان صوراً بجوار موقع المنتدى الروماني الأثري بعد المشاركة في مهرجان كرنفال محلي، في روما.
المشاركون في فعالية "رقصة النصر" في محطة السكة الحديد في ديبالتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.
المشاركون في فعالية "رقصة النصر" في محطة السكة الحديد في ديبالتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.
فتاة تلتقط صورة "سيلفي" في أول رحلة جوية بين روسيا وأبخازيا، بعد انقطاع دام 30 عاما.
فتاة تلتقط صورة "سيلفي" في أول رحلة جوية بين روسيا وأبخازيا، بعد انقطاع دام 30 عاما.