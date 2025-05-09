"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية

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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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150 د
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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12:32 GMT
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12:47 GMT
10 د
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183 د
الإنسان والثقافة
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16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
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09:18 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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https://sarabic.ae/20250509/التواطؤ-مع-قوى-خارجية-الصين-تحذر-الفلبين-من-المساس-بمصالحها-الجوهرية-1100332374.html
"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية
"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية
سبوتنيك عربي
وجه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ، تحذيرا شديدا للفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية بأي شكل من الأشكال. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T06:52+0000
2025-05-09T06:52+0000
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وأفادت وكالة "شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات تشانغ جاءت خلال مؤتمر صحفي تعليقا على سؤال بشأن ظهور حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في المياه الإقليمية شمالي الفلبين خلال مناورة فلبينية أمريكية مشتركة أُجريت مؤخرا.وهي التصريحات ذاتها التي جاءت حول ادعاء المتحدث باسم البحرية الفلبينية حيال مناورات مشتركة محتملة تشمل قوات فلبينية وتايوانية.أكد تشانغ شياو قانغ أن مجموعة مهام حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" كانت تُجري مهمتها التدريبية السنوية بهدف مواصلة اختبار وتعزيز القدرات القتالية المتكاملة لمجموعة مهام الحاملة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية بأن هذا العمل الصيني يتوافق مع القانون الدولي والممارسات المتبعة، وليس موجها ضد أي دولة أو هدف محدد.وأشار شياو قانغ إلى أن "بعض الأفراد في الفلبين يتواطؤون مع قوى خارجية مثل الولايات المتحدة بهدف إثارة التوترات لتحقيق مكاسب أنانية، ما يُقوّض السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، كما أنهم يحاولون اللعب بالنار في قضية تايوان".وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية على الجانب الفلبيني، ضرورة وقف انتهاكاته واستفزازاته، وكذلك التوقف عن الإساءة إلى المصالح الأساسية للصين بأي شكل من الأشكال.وأكد شايو قانغ أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.
https://sarabic.ae/20240417/الولايات-المتحدة-تنشر-في-الفلبين-صواريخ-كانت-محظورة-بموجب-معاهدة-القوى-النووية-المتوسطة-المدى-1088041083.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية

06:52 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Li Tangحاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Li Tang
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وجه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ، تحذيرا شديدا للفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية بأي شكل من الأشكال.
وأفادت وكالة "شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات تشانغ جاءت خلال مؤتمر صحفي تعليقا على سؤال بشأن ظهور حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في المياه الإقليمية شمالي الفلبين خلال مناورة فلبينية أمريكية مشتركة أُجريت مؤخرا.
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وهي التصريحات ذاتها التي جاءت حول ادعاء المتحدث باسم البحرية الفلبينية حيال مناورات مشتركة محتملة تشمل قوات فلبينية وتايوانية.
أكد تشانغ شياو قانغ أن مجموعة مهام حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" كانت تُجري مهمتها التدريبية السنوية بهدف مواصلة اختبار وتعزيز القدرات القتالية المتكاملة لمجموعة مهام الحاملة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية بأن هذا العمل الصيني يتوافق مع القانون الدولي والممارسات المتبعة، وليس موجها ضد أي دولة أو هدف محدد.
وأشار شياو قانغ إلى أن "بعض الأفراد في الفلبين يتواطؤون مع قوى خارجية مثل الولايات المتحدة بهدف إثارة التوترات لتحقيق مكاسب أنانية، ما يُقوّض السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، كما أنهم يحاولون اللعب بالنار في قضية تايوان".
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية على الجانب الفلبيني، ضرورة وقف انتهاكاته واستفزازاته، وكذلك التوقف عن الإساءة إلى المصالح الأساسية للصين بأي شكل من الأشكال.
وأكد شايو قانغ أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.
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