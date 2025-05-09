https://sarabic.ae/20250509/التواطؤ-مع-قوى-خارجية-الصين-تحذر-الفلبين-من-المساس-بمصالحها-الجوهرية-1100332374.html
"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية
"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية
سبوتنيك عربي
وجه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ، تحذيرا شديدا للفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية بأي شكل من الأشكال. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T06:52+0000
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وأفادت وكالة "شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات تشانغ جاءت خلال مؤتمر صحفي تعليقا على سؤال بشأن ظهور حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في المياه الإقليمية شمالي الفلبين خلال مناورة فلبينية أمريكية مشتركة أُجريت مؤخرا.وهي التصريحات ذاتها التي جاءت حول ادعاء المتحدث باسم البحرية الفلبينية حيال مناورات مشتركة محتملة تشمل قوات فلبينية وتايوانية.أكد تشانغ شياو قانغ أن مجموعة مهام حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" كانت تُجري مهمتها التدريبية السنوية بهدف مواصلة اختبار وتعزيز القدرات القتالية المتكاملة لمجموعة مهام الحاملة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية بأن هذا العمل الصيني يتوافق مع القانون الدولي والممارسات المتبعة، وليس موجها ضد أي دولة أو هدف محدد.وأشار شياو قانغ إلى أن "بعض الأفراد في الفلبين يتواطؤون مع قوى خارجية مثل الولايات المتحدة بهدف إثارة التوترات لتحقيق مكاسب أنانية، ما يُقوّض السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، كما أنهم يحاولون اللعب بالنار في قضية تايوان".وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية على الجانب الفلبيني، ضرورة وقف انتهاكاته واستفزازاته، وكذلك التوقف عن الإساءة إلى المصالح الأساسية للصين بأي شكل من الأشكال.وأكد شايو قانغ أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.
https://sarabic.ae/20240417/الولايات-المتحدة-تنشر-في-الفلبين-صواريخ-كانت-محظورة-بموجب-معاهدة-القوى-النووية-المتوسطة-المدى-1088041083.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"التواطؤ مع قوى خارجية".. الصين تحذر الفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية
وجه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ، تحذيرا شديدا للفلبين من المساس بمصالحها الجوهرية بأي شكل من الأشكال.
وأفادت وكالة
"شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات تشانغ جاءت خلال مؤتمر صحفي تعليقا على سؤال بشأن ظهور حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في المياه الإقليمية شمالي الفلبين خلال مناورة فلبينية أمريكية مشتركة أُجريت مؤخرا.
وهي التصريحات ذاتها التي جاءت حول ادعاء المتحدث باسم البحرية الفلبينية حيال مناورات مشتركة محتملة تشمل قوات فلبينية وتايوانية.
أكد تشانغ شياو قانغ أن مجموعة مهام حاملة الطائرات الصينية
"شاندونغ" كانت تُجري مهمتها التدريبية السنوية بهدف مواصلة اختبار وتعزيز القدرات القتالية المتكاملة لمجموعة مهام الحاملة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية بأن هذا العمل الصيني يتوافق مع القانون الدولي والممارسات المتبعة، وليس موجها ضد أي دولة أو هدف محدد.
وأشار شياو قانغ إلى أن "بعض الأفراد في الفلبين يتواطؤون مع قوى خارجية مثل الولايات المتحدة بهدف إثارة التوترات لتحقيق مكاسب أنانية، ما يُقوّض السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي
، كما أنهم يحاولون اللعب بالنار في قضية تايوان".
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية على الجانب الفلبيني، ضرورة وقف انتهاكاته واستفزازاته، وكذلك التوقف عن الإساءة إلى المصالح الأساسية للصين بأي شكل من الأشكال.
وأكد شايو قانغ أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.