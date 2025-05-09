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https://sarabic.ae/20250509/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جنديين-وإصابة-4-آخرين-في-معارك-بقطاع-غزة-1100330634.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في معارك بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في معارك بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن جنديين قُتلا وأصيب أربعة آخرون، من بينهم جندي حالته خطيرة، في اشتباكات بقطاع غزة. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T04:04+0000
2025-05-09T04:04+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
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وأوضح الجيش في بيان أن الحادثين وقعا خلال العمليات العسكرية في القطاع، حيث قتل الجندي إيساي أليكم أوربخ في الحادث الأول، بينما أصيب جندي آخر من كتيبة الهندسة 605 التابعة لفرقة "باراك" بجروح خطيرة.وفي الحادث الثاني، قُتل الجندي سامر يام فريد، بينما أصيب ضابط مقاتل من وحدة "سَايَرِت جُولَان" وضابط آخر من نفس الكتيبة، إضافة إلى جندي آخر من كتيبة الهندسة 605، بحسب بيان الجيش.وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق من أمس الخميس عن اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، بالقرب من رفح.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250111/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-4-عسكريين-وإصابة-2-آخرين-خلال-معارك--شمالي-قطاع-غزة-1096696737.html
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حركة حماس, غزة, قطاع غزة
حركة حماس, غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في معارك بقطاع غزة

04:04 GMT 09.05.2025
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن جنديين قُتلا وأصيب أربعة آخرون، من بينهم جندي حالته خطيرة، في اشتباكات بقطاع غزة.
وأوضح الجيش في بيان أن الحادثين وقعا خلال العمليات العسكرية في القطاع، حيث قتل الجندي إيساي أليكم أوربخ في الحادث الأول، بينما أصيب جندي آخر من كتيبة الهندسة 605 التابعة لفرقة "باراك" بجروح خطيرة.
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة
11 يناير, 19:55 GMT
وفي الحادث الثاني، قُتل الجندي سامر يام فريد، بينما أصيب ضابط مقاتل من وحدة "سَايَرِت جُولَان" وضابط آخر من نفس الكتيبة، إضافة إلى جندي آخر من كتيبة الهندسة 605، بحسب بيان الجيش.
وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق من أمس الخميس عن اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، بالقرب من رفح.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
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