صور لفتت الأنظار خلال العرض العسكري بالذكرى الـ80 للنصر على النازية

شدّت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، الأنظار إليها حول العالم من خلال العرض العسكري المهيب الذي شهدته الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم، حيث جمع فريق "سبوتنيك" بعض الصور الجميلة من هذا الحدث العظيم.