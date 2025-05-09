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صور لفتت الأنظار خلال العرض العسكري بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
صور لفتت الأنظار خلال العرض العسكري بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
شدّت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، الأنظار إليها حول العالم من خلال العرض العسكري المهيب الذي شهدته الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T10:33+0000
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الذكرى الثمانين للنصر
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фото, الذكرى الثمانين للنصر, صور
фото, الذكرى الثمانين للنصر, صور

صور لفتت الأنظار خلال العرض العسكري بالذكرى الـ80 للنصر على النازية

10:33 GMT 09.05.2025
تابعنا عبر
شدّت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، الأنظار إليها حول العالم من خلال العرض العسكري المهيب الذي شهدته الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم، حيث جمع فريق "سبوتنيك" بعض الصور الجميلة من هذا الحدث العظيم.
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد من فرقة حرس الشرف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

أفراد من فرقة حرس الشرف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov
/
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أفراد من فرقة حرس الشرف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من فوج القائد المنفصل رقم 154 بريوبرازينسكي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

جنود من فوج القائد المنفصل رقم 154 بريوبرازينسكي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من فوج القائد المنفصل رقم 154 بريوبرازينسكي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich
/
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وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Pelageya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Pelageya Tikhonova
/
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وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

كتيبة حرس الشرف التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

كتيبة حرس الشرف التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

كتيبة حرس الشرف التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / الانتقال إلى بنك الصور

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

وحدة العرض التابعة لمدرسة سوفوروف العسكرية في موسكو على الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وحدة العرض التابعة لمدرسة سوفوروف العسكرية في موسكو على الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وحدة العرض التابعة لمدرسة سوفوروف العسكرية في موسكو على الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf / الانتقال إلى بنك الصور

وحدة استعراضية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وحدة استعراضية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

وحدة استعراضية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من فوج القائد بريوبرازينسكي رقم 154 في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

جندي من فوج القائد بريوبرازينسكي رقم 154 في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
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جندي من فوج القائد بريوبرازينسكي رقم 154 في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf / الانتقال إلى بنك الصور

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

وحدة العرض التابعة لحركة جيش الاتحاد السوفيتي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وحدة العرض التابعة لحركة جيش الاتحاد السوفيتي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وحدة العرض التابعة لحركة جيش الاتحاد السوفيتي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

استعراض للجنديات في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

استعراض للجنديات في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
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استعراض للجنديات في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

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