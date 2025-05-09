صور لفتت الأنظار خلال العرض العسكري بالذكرى الـ80 للنصر على النازية

أفراد من فرقة حرس الشرف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
أفراد من فرقة حرس الشرف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
جنود من فوج القائد المنفصل رقم 154 بريوبرازينسكي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
جنود من فوج القائد المنفصل رقم 154 بريوبرازينسكي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
كتيبة حرس الشرف التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
كتيبة حرس الشرف التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدة العرض التابعة لمدرسة سوفوروف العسكرية في موسكو على الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدة العرض التابعة لمدرسة سوفوروف العسكرية في موسكو على الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدة استعراضية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدة استعراضية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
جندي من فوج القائد بريوبرازينسكي رقم 154 في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
جندي من فوج القائد بريوبرازينسكي رقم 154 في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدات العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدة العرض التابعة لحركة جيش الاتحاد السوفيتي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وحدة العرض التابعة لحركة جيش الاتحاد السوفيتي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
استعراض للجنديات في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
استعراض للجنديات في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.