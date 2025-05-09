https://sarabic.ae/20250509/كأشعة-الشمس--ألعاب-نارية-حولت-سماء-موسكو-إلى-نهار-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--فيديو--1100364174.html
كأشعة الشمس .. ألعاب نارية حولت سماء موسكو إلى نهار بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية .. فيديو
كأشعة الشمس .. ألعاب نارية حولت سماء موسكو إلى نهار بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية .. فيديو
سبوتنيك عربي
أنيرت سماء العاصمة موسكو بالألعاب النارية، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد النصر على النازية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T19:36+0000
2025-05-09T19:36+0000
2025-05-09T19:36+0000
نادي الفيديو
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100364395_7:0:823:459_1920x0_80_0_0_f95e564516440e75dc4e23989f3318d5.png
وتبين المشاهدة الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية.وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر
نادي الفيديو, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر
كأشعة الشمس .. ألعاب نارية حولت سماء موسكو إلى نهار بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية .. فيديو
أنيرت سماء العاصمة موسكو بالألعاب النارية، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد النصر على النازية.
وتبين المشاهدة الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.