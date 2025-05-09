https://sarabic.ae/20250509/لأول-مرة-رتل-من-قوات-الأنظمة-غير-المأهولة-يشارك-في-العرض-العسكري-للنصر-على-النازية-1100351037.html
لأول مرة.. رتل من قوات الأنظمة غير المأهولة يشارك في العرض العسكري للنصر على النازية
لأول مرة.. رتل من قوات الأنظمة غير المأهولة يشارك في العرض العسكري للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن رتلاً من قوات الأنظمة غير المأهولة شارك لأول مرة في في العرض العسكري للذكرى الـ80 للنصر على النازية في الساحة... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T11:36+0000
2025-05-09T11:36+0000
2025-05-09T11:36+0000
رصد عسكري
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058938833_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_dda628ecf672651aab02b50901ea46f4.jpg
وعبرت الساحة الحمراء، خلال العرض العسكري، معدات من الفوج السابع المنفصل لقوات الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك طائرات مسيّرة من طراز "أورلان-10" و"أورلان-30" و"زالا"، وذلك لأول مرة.وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وأصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر
رصد عسكري, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر
لأول مرة.. رتل من قوات الأنظمة غير المأهولة يشارك في العرض العسكري للنصر على النازية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن رتلاً من قوات الأنظمة غير المأهولة شارك لأول مرة في في العرض العسكري للذكرى الـ80 للنصر على النازية في الساحة الحمراء.
وعبرت الساحة الحمراء، خلال العرض العسكري، معدات من الفوج السابع المنفصل لقوات الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك طائرات مسيّرة من طراز "أورلان-10" و"أورلان-30" و"زالا"، وذلك لأول مرة.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
وأصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.