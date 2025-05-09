https://sarabic.ae/20250509/مؤرخ-تركي-روسيا-قوة-عظمى-ولا-تقبل-أحادية-القطب--1100357415.html

مؤرخ تركي: روسيا قوة عظمى ولا تقبل أحادية القطب

مؤرخ تركي: روسيا قوة عظمى ولا تقبل أحادية القطب

سبوتنيك عربي

ذكر المؤرخ التركي جمهور كايغوسوز لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن روسيا قوة عظمى ولا تقبل أحادية القطب. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T14:45+0000

2025-05-09T14:45+0000

2025-05-09T14:45+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

الذكرى الثمانين للنصر

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وأضاف كايغوسوز لوكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا هي خليفة الاتحاد السوفييتي، قوة عظمى. إنها لا تقبل أحادية القطب، وتدعو إلى التعددية القطبية، وتتخذ خطوات جادة نحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب في إطار منظمات مثل البريكس. لا يمكن للغرب قبول هذا، إذ لا يوجد ما يعادل مفهوم التعددية القطبية. لديهم فهمهم الخاص للهيمنة والنظام العالمي. وكما نرى، تحاول الدول الغربية التقليل من شأن نجاحات الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. نشهد هذا التوجه في كل مكان في الغرب، وأسبابه تكمن في رفض العالم الغربي لخطاب روسيا متعدد الأقطاب."وأكد المؤرخ على أنه "لو خسر الاتحاد السوفيتي هذه الحرب، لأدى ذلك إلى انتشار النازية في العالم. ولأُجبرت الدول على الاستسلام للفاشيين وارتداء الصليب المعقوف، أو الدخول في حرب مع ألمانيا. والعالم أجمع يدرك ذلك ويفهمه تماماً. ومع ذلك، بعد الحرب الباردة، بدأ الغرب يحاول إعادة كتابة التاريخ لمصلحته الخاصة، والتقليل من أهمية إنجاز الاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر. وبدأت الدعاية تهدف إلى غرس فكرة في الرأي العام مفادها أن الولايات المتحدة أنقذت العالم من عدوى النازية".وحول تهديدات زيلينسكي، ذكر بيرينشيك: "تظهر هذه التصريحات (زيلينسكي) يأسه التام. لقد وجد نفسه في طريق مسدود: فقد سُحب الدعم الأمريكي فعليًا، والوضع على الجبهة حرج. حتى أشدّ "الصقور" حماسًا في أوروبا يُدركون أن أوكرانيا لا تملك أي فرصة لاستعادة مواقعها. إضافةً إلى ذلك، فإنّ مكانة زيلينسكي مُزعزعة. وبالنظر إلى خسائر البلاد خلال العمليات العسكرية والفساد الهائل في أعلى المستويات، فمن المُرجّح أن يواجه زيلينسكي بعد خسارته السلطة مشاكل جسيمة. ربما ينتظره مصير موسوليني. بالطبع، يخشى خسارة الحرب في النهاية، ويخشى التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة. لذلك، يحاول استغلال أدنى فرصة للتدخل بطريقة ما في عملية التفاوض الأمريكية الروسية".وأضاف الأمين العام للحزب الشيوعي التركي، كمال أوكويان، أن "الفاشية نتاج الإمبريالية، ولذلك فإن العالم ليس بمنأى تمامًا عن هذا التهديد. إن استذكار وتمجيد النصر في هذه الحرب، التي تحققت قبل 80 عامًا، واجبٌ على البشرية جمعاء. باسمي وباسم شيوعيي تركيا، أهنئ وأتذكر باحترام مآثر كل من ساهم في هذا النصر، وفي مقدمتها مآثر الشعب السوفيتي. ما دامت البشرية باقية، ستبقى ذكرى النصر العظيم خالدة".

https://sarabic.ae/20250509/خبير-النازية-فيروس-ينشط-بين-الحين-والآخر---1100356455.html

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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, الذكرى الثمانين للنصر