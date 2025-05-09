https://sarabic.ae/20250509/خبير-النازية-فيروس-ينشط-بين-الحين-والآخر---1100356455.html
خبير: النازية فيروس ينشط بين الحين والآخر
خبير: النازية فيروس ينشط بين الحين والآخر
سبوتنيك عربي
ذكر المخرج السينمائي العالمي أمير كوستوريكا لـ"سبوتنيك"، أن النازية فيروس قد يكون خامدا، وينشط بين الحين والآخر. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T14:21+0000
2025-05-09T14:21+0000
2025-05-09T14:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
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وأضاف كوستوريما لـ"سبوتنيك"، أن "النازية فيروس قد يكون خامدًا، لكنه ينشط بين الحين والآخر في هيئة مختلفة، في تقاليد الغرب المتحضر، يُعتبر موكب النصر شيئًا عتيقًا، غبيًا، وغير ضروري. وهذا بمثابة تحذير لنا من أن النازية تعود تدريجيًا. وهذا يُحوّل بعض الدول المعرضة لها إلى دول فاشية"، هذا ما قاله لوكالة سبوتنيك صربيا".ويعتقد كوستوريكا أن من يقللون من أهمية موكب النصر، ويهددون من ذهبوا إلى موسكو للاحتفال بذكرى النصر، ويحظرون الرحلات الجوية فوق أراضيهم، قد أظهروا "إلى أي جانب ينتمون". وأضاف الخبير، "لقد خسروا أفريقيا - الصين تهيمن هناك الآن كقوة مهيمنة رئيسية، وقد أحرزت روسيا تقدما ملحوظًا خلال العشرين عامًا الماضية. كل زيارة لموسكو تمثل، في الواقع، صدامًا مع الحقيقة: فبالإضافة إلى الصين والهند، يبرز عملاق آخر، كما قال كوستوريتسا".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.أصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.
https://sarabic.ae/20250509/خبير-عسكري-روسي-النظام-العالمي-متعدد-الأقطاب-الناشئ-يعرض-بفخر-في-موكب-النصر-بموسكو-1100355838.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر
خبير: النازية فيروس ينشط بين الحين والآخر
حصري
ذكر المخرج السينمائي العالمي أمير كوستوريكا لـ"سبوتنيك"، أن النازية فيروس قد يكون خامدا، وينشط بين الحين والآخر.
وأضاف كوستوريما لـ"سبوتنيك"، أن "النازية فيروس قد يكون خامدًا، لكنه ينشط بين الحين والآخر في هيئة مختلفة، في تقاليد الغرب المتحضر، يُعتبر موكب النصر شيئًا عتيقًا، غبيًا، وغير ضروري. وهذا بمثابة تحذير لنا من أن النازية تعود تدريجيًا. وهذا يُحوّل بعض الدول المعرضة لها إلى دول فاشية"، هذا ما قاله لوكالة سبوتنيك صربيا".
ويعتقد كوستوريكا أن من يقللون من أهمية موكب النصر، ويهددون من ذهبوا إلى موسكو للاحتفال بذكرى النصر، ويحظرون الرحلات الجوية فوق أراضيهم، قد أظهروا "إلى أي جانب ينتمون".
وأشار المخرج إلى أن تقييمات "الجزء المر من أوروبا" تُمليها في المقام الأول مشاعر "فقدانهم للأرض تحت أقدامهم".
وأضاف الخبير، "لقد خسروا أفريقيا - الصين تهيمن هناك الآن كقوة مهيمنة رئيسية، وقد أحرزت روسيا تقدما ملحوظًا خلال العشرين عامًا الماضية. كل زيارة لموسكو تمثل، في الواقع، صدامًا مع الحقيقة: فبالإضافة إلى الصين والهند، يبرز عملاق آخر، كما قال كوستوريتسا".
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
أصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.