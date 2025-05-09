صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/صحيفة-أمريكية-مشاركة-زعماء-الدول-في-عرض-النصر-يكشف-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1100363558.html
صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T19:36+0000
2025-05-09T19:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الذكرى الثمانين للنصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100363712_0:0:1987:1119_1920x0_80_0_0_c544fb9499b2357bad43ee68d51ef78d.jpg
وعلقت صحيفة أمريكية على هذا الحدث، معتبرة أنه يكشف فشل الغرب في عزل روسيا عن العالم.ولفت إلى أن نحو 20 زعيما عالميا شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاحتفال بعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، في مشهد يعكس انتصاره على الغرب.وتابعت: "هذا الحدث أظهر بوتين كزعيم عالمي واثق من نفسه يسعى لهزيمة أوكرانيا في ظل تآكل التحالف الأمريكي الأوروبي، الذي أصبح يتفاوض مع موسكو وفقا للشروط الروسية".وأردفت: "وقوف الرئيس الروسي والزعيم الصيني شي جين بينغ في مكان واحد يجعله يقدم نفسه كقائد لنظام عالمي جديد، لم يعد خاضعا للهيمنة الأمريكية". واختتمت، في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وأصبح هذا العلم الأحمر، الذي تم رفعه عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية بالنسبة للشعب الروسي.
https://sarabic.ae/20250509/بث-مباشر-العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-فيديو--1100321227.html
https://sarabic.ae/20250509/بوتين-وترامب-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-ذكرى-النصر---1100352177.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100363712_452:0:1987:1151_1920x0_80_0_0_71610697a4559fdaf2e145cc6265d627.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الذكرى الثمانين للنصر
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الذكرى الثمانين للنصر

صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا

19:36 GMT 09.05.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
وعلقت صحيفة أمريكية على هذا الحدث، معتبرة أنه يكشف فشل الغرب في عزل روسيا عن العالم.
ولفت إلى أن نحو 20 زعيما عالميا شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاحتفال بعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، في مشهد يعكس انتصاره على الغرب.
صورة للعرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء بموسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
07:00 GMT
وتابعت: "هذا الحدث أظهر بوتين كزعيم عالمي واثق من نفسه يسعى لهزيمة أوكرانيا في ظل تآكل التحالف الأمريكي الأوروبي، الذي أصبح يتفاوض مع موسكو وفقا للشروط الروسية".
وأردفت: "وقوف الرئيس الروسي والزعيم الصيني شي جين بينغ في مكان واحد يجعله يقدم نفسه كقائد لنظام عالمي جديد، لم يعد خاضعا للهيمنة الأمريكية".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر
12:13 GMT
واختتمت، في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
وأصبح هذا العلم الأحمر، الذي تم رفعه عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية بالنسبة للشعب الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала