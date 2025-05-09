https://sarabic.ae/20250509/صحيفة-أمريكية-مشاركة-زعماء-الدول-في-عرض-النصر-يكشف-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1100363558.html
صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T19:36+0000
2025-05-09T19:36+0000
2025-05-09T19:36+0000
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وعلقت صحيفة أمريكية على هذا الحدث، معتبرة أنه يكشف فشل الغرب في عزل روسيا عن العالم.ولفت إلى أن نحو 20 زعيما عالميا شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاحتفال بعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، في مشهد يعكس انتصاره على الغرب.وتابعت: "هذا الحدث أظهر بوتين كزعيم عالمي واثق من نفسه يسعى لهزيمة أوكرانيا في ظل تآكل التحالف الأمريكي الأوروبي، الذي أصبح يتفاوض مع موسكو وفقا للشروط الروسية".وأردفت: "وقوف الرئيس الروسي والزعيم الصيني شي جين بينغ في مكان واحد يجعله يقدم نفسه كقائد لنظام عالمي جديد، لم يعد خاضعا للهيمنة الأمريكية". واختتمت، في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وأصبح هذا العلم الأحمر، الذي تم رفعه عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية بالنسبة للشعب الروسي.
https://sarabic.ae/20250509/بث-مباشر-العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-فيديو--1100321227.html
https://sarabic.ae/20250509/بوتين-وترامب-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-ذكرى-النصر---1100352177.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الذكرى الثمانين للنصر
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الذكرى الثمانين للنصر
صحيفة أمريكية: مشاركة زعماء الدول في عرض النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
وعلقت صحيفة أمريكية على هذا الحدث، معتبرة أنه يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
عن العالم.
ولفت إلى أن نحو 20 زعيما عالميا شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاحتفال بعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، في مشهد يعكس انتصاره على الغرب.
وتابعت: "هذا الحدث أظهر بوتين كزعيم عالمي واثق من نفسه يسعى لهزيمة أوكرانيا في ظل تآكل التحالف الأمريكي الأوروبي، الذي أصبح يتفاوض مع موسكو وفقا للشروط الروسية".
وأردفت: "وقوف الرئيس الروسي
والزعيم الصيني شي جين بينغ في مكان واحد يجعله يقدم نفسه كقائد لنظام عالمي جديد، لم يعد خاضعا للهيمنة الأمريكية".
واختتمت، في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري
، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
وأصبح هذا العلم الأحمر، الذي تم رفعه عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية بالنسبة للشعب الروسي.