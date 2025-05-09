بوتين وزعماء العالم يحضرون العرض العسكري في الذكرى الـ80 للنصر على النازية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من رؤوساء العالم، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من رؤوساء العالم، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.
صورة تجمع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى 80 للنصر.
صورة تجمع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى 80 للنصر.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته سيليا فلوريس، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، مع زوجته نغو فونغ لي، في الساحة الحمراء في موسكو في العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته سيليا فلوريس، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، مع زوجته نغو فونغ لي، في الساحة الحمراء في موسكو في العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، يحيي العسكريين في الساحة الحمراء في موسكو بعد العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، يحيي العسكريين في الساحة الحمراء في موسكو بعد العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلقي كلمة في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلقي كلمة في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشاهد العرض العسكري برفقة عدد من زعماء العالم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشاهد العرض العسكري برفقة عدد من زعماء العالم.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وابنه نيكولاي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وابنه نيكولاي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، يقف على مدرجات الساحة الحمراء في موسكو، أثناء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، يقف على مدرجات الساحة الحمراء في موسكو، أثناء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصافح العسكريين والضباط الروس، خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصافح العسكريين والضباط الروس، خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو.