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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
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16:03 GMT
29 د
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بوتين وزعماء العالم يحضرون العرض العسكري في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
بوتين وزعماء العالم يحضرون العرض العسكري في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة عدد كبير... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, العالم
фото, صور, روسيا, العالم

بوتين وزعماء العالم يحضرون العرض العسكري في الذكرى الـ80 للنصر على النازية

09:26 GMT 09.05.2025
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من رؤوساء العالم، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من رؤوساء العالم، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من رؤوساء العالم، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر على النازية.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى 80 للنصر.

صورة تجمع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى 80 للنصر. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، في الساحة الحمراء في موسكو، خلال العرض العسكري المخصص للذكرى 80 للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الساحة الحمراء في موسكو قبل بدء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته سيليا فلوريس، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، مع زوجته نغو فونغ لي، في الساحة الحمراء في موسكو في العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته سيليا فلوريس، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، مع زوجته نغو فونغ لي، في الساحة الحمراء في موسكو في العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته سيليا فلوريس، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، مع زوجته نغو فونغ لي، في الساحة الحمراء في موسكو في العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يحيي العسكريين في الساحة الحمراء في موسكو بعد العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يحيي العسكريين في الساحة الحمراء في موسكو بعد العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يحيي العسكريين في الساحة الحمراء في موسكو بعد العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلقي كلمة في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلقي كلمة في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلقي كلمة في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشاهد العرض العسكري برفقة عدد من زعماء العالم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشاهد العرض العسكري برفقة عدد من زعماء العالم. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشاهد العرض العسكري برفقة عدد من زعماء العالم.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وابنه نيكولاي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وابنه نيكولاي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وابنه نيكولاي في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، يقف على مدرجات الساحة الحمراء في موسكو، أثناء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، يقف على مدرجات الساحة الحمراء في موسكو، أثناء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
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رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، يقف على مدرجات الساحة الحمراء في موسكو، أثناء العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصافح العسكريين والضباط الروس، خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصافح العسكريين والضباط الروس، خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Evgeny Biyatov
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصافح العسكريين والضباط الروس، خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو.

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