السفارة الروسية في بيروت تحتفل بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
14:01 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 14:58 GMT 10.05.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالسفارة الروسية في بيروت تحتفل بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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نظمت السفارة الروسية في بيروت، يوم أمس الجمعة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وشارك في الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وممثلون عن المؤسسات العسكرية والسياسية والاجتماعية في لبنان، إلى جانب مواطنين روس مقيمين، ودبلوماسيين أجانب وملحقين عسكريين.
في بيروت... روسيا تُحيي ذكرى النصر وتُحذّر من تزوير التاريخ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 10, 2025
نظّمت السفارة الروسية في بيروت يوم أمس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. شارك في الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وممثلون عن المؤسسات العسكرية والسياسية والاجتماعية في… pic.twitter.com/nR5LcqpTL3
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، بالأرقام حجم التضحيات التي قدّمها الشعب السوفييتي خلال الحرب، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء بلغ 27 مليون شخص، فيما قُدّرت الخسائر المادية للاتحاد السوفياتي بنحو 5 تريليونات دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الحالي.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأكد روداكوف في كلمته أن الحلفاء لعبوا دورًا في الحرب، "لكن هذا الدور لم يكن حاسمًا في تحقيق النصر"، مضيفًا: "نحن من قاتلنا، والنصر يُنسب لمن يهاجم، لا لمن يصنع الطعام المعلّب.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
لم يدخل الحلفاء المعركة إلا بعد أن بات واضحًا أن النصر بات وشيكًا، أما المساعدة الأمريكية فكانت قبل كل شيء صفقة تجارية، إذ واصلت روسيا سداد ثمن الإمدادات بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير حتى عام 2006، رغم أن الشعب السوفييتي قدّم دمه ثمنًا للنصر".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
3/5
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالسفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
1/5
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
2/5
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
3/5
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
4/5
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
5/5
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
السفارة الروسية في بيروت تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وختم بالتحذير من محاولات الغرب لتشويه تلك الحقائق من أجل تبرير صعود النازية الأوروبية الحديثة، مؤكدًا أن "واجبنا هو حماية الحقيقة من التزوير، كي لا تتكرر أكثر صفحات التاريخ ظلمة. نحن نقوم بذلك من أجل الإنسانية جمعاء".