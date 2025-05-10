https://sarabic.ae/20250510/السفارة-الروسية-في-بيروت-تحتفل-بالذكرى-الثمانين-للنصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-1100377745.html

السفارة الروسية في بيروت تحتفل بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى

السفارة الروسية في بيروت تحتفل بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى

سبوتنيك عربي

نظمت السفارة الروسية في بيروت، يوم أمس الجمعة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T14:01+0000

2025-05-10T14:01+0000

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وشارك في الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وممثلون عن المؤسسات العسكرية والسياسية والاجتماعية في لبنان، إلى جانب مواطنين روس مقيمين، ودبلوماسيين أجانب وملحقين عسكريين.وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، بالأرقام حجم التضحيات التي قدّمها الشعب السوفييتي خلال الحرب، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء بلغ 27 مليون شخص، فيما قُدّرت الخسائر المادية للاتحاد السوفياتي بنحو 5 تريليونات دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الحالي. وأكد روداكوف في كلمته أن الحلفاء لعبوا دورًا في الحرب، "لكن هذا الدور لم يكن حاسمًا في تحقيق النصر"، مضيفًا: "نحن من قاتلنا، والنصر يُنسب لمن يهاجم، لا لمن يصنع الطعام المعلّب.وختم بالتحذير من محاولات الغرب لتشويه تلك الحقائق من أجل تبرير صعود النازية الأوروبية الحديثة، مؤكدًا أن "واجبنا هو حماية الحقيقة من التزوير، كي لا تتكرر أكثر صفحات التاريخ ظلمة. نحن نقوم بذلك من أجل الإنسانية جمعاء".صور تخطف القلوب لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد النصر في روسيا

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