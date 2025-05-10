https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-أجرى-محادثات-جيدة-للغاية-مع-القادة-على-هامش-احتفالات-يوم-النصر-1100374622.html
الكرملين: بوتين أجرى محادثات جيدة للغاية مع القادة على هامش احتفالات يوم النصر
الكرملين: بوتين أجرى محادثات جيدة للغاية مع القادة على هامش احتفالات يوم النصر
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مثمرة للغاية مع قادة أجانب على هامش احتفالات يوم النصر. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T11:45+0000
2025-05-10T11:45+0000
2025-05-10T11:45+0000
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
العالم
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وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "توافد علينا العديد من الدول للاحتفال بيوم النصر. وهذا أمر بالغ الأهمية من حيث الرمزية والمضمون، إذ جرت محادثات مثمرة للغاية على هامش هذه الاحتفالات".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة الأمد بدأت خلال الحرب الوطنية العظمى، عندما شارك الجنود الفيتناميون الأمميون إلى جانب الاتحاد السوفييتي في معركة موسكو.وقال بوتين، يوم أمس الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد، وأن موسكو تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن روسيا تقدر قرار رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بزيارة موسكو، رغم كل الصعوبات التي فرضتها الدول الغربية.كما أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، عن أمله بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بلغراد.وقال فوتشيتش خلال اجتماع مع بوتين: "شكرا جزيلا لكم على هذا الحدث الجليل، وعلى العرض العسكري الرائع. آمل أن أراكم في بلغراد، في صربيا".توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، بعد انتهاء مراسم العرض العسكري الاحتفالي لعيد النصر على النازية، مع عدد من الزعماء العالميين، لوضع الزهور على ضريح الجندي المجهول.وتوسط الرئيس بوتين الزعماء، الذين كانوا يحملون باقات الورود الحمراء، ووقف الجميع بداية أمام الضريح ذو شعلة اللهب، ريثما يتم عزف النشيد الوطني الروسي.
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-وفيتنام-تربطهما-صداقة-طويلة-تعود-إلى-الحرب-العالمية-الثانية---1100373358.html
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روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم
الكرملين: بوتين أجرى محادثات جيدة للغاية مع القادة على هامش احتفالات يوم النصر
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مثمرة للغاية مع قادة أجانب على هامش احتفالات يوم النصر.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "توافد علينا العديد من الدول للاحتفال بيوم النصر. وهذا أمر بالغ الأهمية من حيث الرمزية والمضمون، إذ جرت محادثات مثمرة للغاية على هامش هذه الاحتفالات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى محادثات وصفت بالمثمرة والمميزة مع العديد من القادة الأجانب على هامش الاحتفالات التي جرت في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة الأمد بدأت خلال الحرب الوطنية العظمى، عندما شارك الجنود الفيتناميون الأمميون إلى جانب الاتحاد السوفييتي في معركة موسكو.
وقال بوتين، يوم أمس الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد، وأن موسكو تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن روسيا تقدر قرار رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بزيارة موسكو، رغم كل الصعوبات التي فرضتها الدول الغربية.
كما أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، عن أمله بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بلغراد.
وقال فوتشيتش خلال اجتماع مع بوتين: "شكرا جزيلا لكم على هذا الحدث الجليل، وعلى العرض العسكري الرائع. آمل أن أراكم في بلغراد، في صربيا".
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين، يوم أمس الجمعة: "بلدانا ينسقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. فخامة الرئيس المحترم، الأصدقاء الأعزاء، يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لمناقشة هذه القضايا والعديد من مجالات التعاون الروسي-المصري الأخرى".
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، بعد انتهاء مراسم العرض العسكري الاحتفالي لعيد النصر على النازية، مع عدد من الزعماء العالميين، لوضع الزهور على ضريح الجندي المجهول.
وتوسط الرئيس بوتين الزعماء، الذين كانوا يحملون باقات الورود الحمراء، ووقف الجميع بداية أمام الضريح ذو شعلة اللهب، ريثما يتم عزف النشيد الوطني الروسي.