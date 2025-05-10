https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-وفيتنام-تربطهما-صداقة-طويلة-تعود-إلى-الحرب-العالمية-الثانية---1100373358.html
بوتين: روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
بوتين: روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة الأمد بدأت خلال الحرب الوطنية العظمى، عندما شارك الجنود الفيتناميون... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:29+0000
2025-05-10T10:29+0000
2025-05-10T10:31+0000
روسيا
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فيتنام
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وقال بوتين في بداية المحادثات مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، في الكرملين: "نؤكد دائما أن روسيا وفيتنام ترتبطان بصداقة طويلة الأمد، تعود جذورها ليس فقط إلى فترة نضال فيتنام من أجل استقلالها، ولكن أيضا إلى الحرب الوطنية العظمى".وأشار بوتين إلى أن فرقة تطوعية من الجنود الفيتناميين الأمميين شاركت أيضًا في معركة موسكو خلال الحرب الوطنية العظمى.ويجري الرئيس الروسي، اليوم، محادثات في الكرملين مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، الذي يزور روسيا حاليا في زيارة رسمية، حيث شارك أمس الجمعة في احتفالات يوم النصر في موسكو.ووفقاً لما أعلنه يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، من المتوقع أن تصدر في ختام اللقاءات وثيقة إعلان مشترك، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فيتنام
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فيتنام
بوتين: روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
10:29 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 10:31 GMT 10.05.2025)
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا وفيتنام تربطهما صداقة طويلة الأمد بدأت خلال الحرب الوطنية العظمى، عندما شارك الجنود الفيتناميون الأمميون إلى جانب الاتحاد السوفييتي في معركة موسكو.
وقال بوتين في بداية المحادثات مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، في الكرملين: "نؤكد دائما أن روسيا وفيتنام ترتبطان بصداقة طويلة الأمد، تعود جذورها ليس فقط إلى فترة نضال فيتنام من أجل استقلالها، ولكن أيضا إلى الحرب الوطنية العظمى".
وأشار بوتين إلى أن فرقة تطوعية من الجنود الفيتناميين الأمميين شاركت أيضًا في معركة موسكو خلال الحرب الوطنية العظمى.
"وبالطبع، ارتبطت أحداث واسعة النطاق بنضال فيتنام من أجل استقلالها. وكل هذا عزز علاقاتنا على مر العقود".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ويجري الرئيس الروسي، اليوم، محادثات في الكرملين مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، الذي يزور روسيا حاليا في زيارة رسمية، حيث شارك أمس الجمعة في احتفالات يوم النصر في موسكو.
بدأت المحادثات بين بوتين وتو لام في الكرملين، ومن المقرر أن تُعقد المحادثات بصيغتيها الضيقة والموسعة.
ووفقاً لما أعلنه يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، من المتوقع أن تصدر في ختام اللقاءات وثيقة إعلان مشترك، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.