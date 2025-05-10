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https://sarabic.ae/20250510/الرئيس-البرازيلي-يكشف-عن-تعاون-مع-روسيا-للاستفادة-من-تقنية-المفاعلات-النووية-الصغيرة-1100370016.html
الرئيس البرازيلي يكشف عن تعاون مع روسيا للاستفادة من تقنية المفاعلات النووية الصغيرة
الرئيس البرازيلي يكشف عن تعاون مع روسيا للاستفادة من تقنية المفاعلات النووية الصغيرة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن روسيا شريك مهم للبرازيل في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، مما سيسمح للدولة اللاتينية بالحصول على الطاقة... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T08:47+0000
2025-05-10T08:47+0000
أخبار البرازيل
روسيا
اقتصاد
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وقال الرئيس دا سيلفا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب زيارته لروسيا: "نرغب في تعزيز الحوار الاقتصادي مع روسيا، روسيا شريك مهم لنا في مجال النفط والغاز والمفاعلات النووية الصغيرة، وهذا ابتكار رائع يضمن لنا دائمًا الحصول على الطاقة.وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البرازيلي: "أود اليوم أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور تدريجيا، ويتم الحفاظ على الاتصالات على مستوى عال باستمرار".ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.تصويت.. برأيك ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
https://sarabic.ae/20250509/وزير-الخارجية-البرازيلي-نريد-خلق-مساحة-للحوار-لإيجاد-حل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1100346840.html
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أخبار البرازيل , روسيا, اقتصاد
أخبار البرازيل , روسيا, اقتصاد

الرئيس البرازيلي يكشف عن تعاون مع روسيا للاستفادة من تقنية المفاعلات النووية الصغيرة

08:47 GMT 10.05.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik
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صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن روسيا شريك مهم للبرازيل في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، مما سيسمح للدولة اللاتينية بالحصول على الطاقة بشكل مستدام.
وقال الرئيس دا سيلفا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب زيارته لروسيا: "نرغب في تعزيز الحوار الاقتصادي مع روسيا، روسيا شريك مهم لنا في مجال النفط والغاز والمفاعلات النووية الصغيرة، وهذا ابتكار رائع يضمن لنا دائمًا الحصول على الطاقة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد، وأن موسكو تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البرازيلي: "أود اليوم أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور تدريجيا، ويتم الحفاظ على الاتصالات على مستوى عال باستمرار".
وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
وزير الخارجية البرازيلي: نريد خلق مساحة للحوار لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا
أمس, 09:27 GMT
وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البرازيلي: "أتذكر بحماس محادثاتنا في روسيا والبرازيل. كانت تجري دائمًا في جوٍ من الود والتفاهم، وبطريقة عملية، وبفضل الاتصالات الشخصية إلى حدٍ كبير، نجحنا في بذل جهود حثيثة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
تصويت.. برأيك ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
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