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وزير الخارجية البرازيلي: نريد خلق مساحة للحوار لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية البرازيلي: نريد خلق مساحة للحوار لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الجمعة، أن البرازيل تريد خلق مساحة للحوار لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T09:27+0000
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وقال فييرا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن قضية الصراع الأوكراني ستطرح في لقاء بين رئيسي روسيا والبرازيل.وأضاف الوزير: "تحدث الرئيس لولا دا سيلفا والرئيس بوتين هاتفيًا عدة مرات... وتحدثا دائمًا بشكل مباشر عن الصراع الحالي. لا أشك في ضرورة طرح هذه القضية من قبل الطرفين. علاوة على ذلك، فإن الرئيس لولا دا سيلفا مستعد دائمًا للمشاركة في أي جهود لتعزيز السلام".وبالإضافة إلى ذلك، تعد البرازيل مستورداً رئيسياً للأسمدة الروسية ومنتجاً رئيسياً للمنتجات الزراعية، وبالتالي فإن التعاون في المجمع الزراعي الصناعي يمكن أن يصبح أيضاً أحد مواضيع اجتماع الرئيسين الروسي والبرازيلي، كما أشار الوزير.ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين رئيسي البرازيل وروسيا، اليوم 9 مايو / أيار.زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديوبوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-قادة-البرازيل-وجنوب-أفريقيا-1099765638.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية البرازيلي: نريد خلق مساحة للحوار لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا

09:27 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 09.05.2025)
© Sputnikوزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا
وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الجمعة، أن البرازيل تريد خلق مساحة للحوار لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال فييرا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن قضية الصراع الأوكراني ستطرح في لقاء بين رئيسي روسيا والبرازيل.
وأضاف الوزير: "تحدث الرئيس لولا دا سيلفا والرئيس بوتين هاتفيًا عدة مرات... وتحدثا دائمًا بشكل مباشر عن الصراع الحالي. لا أشك في ضرورة طرح هذه القضية من قبل الطرفين. علاوة على ذلك، فإن الرئيس لولا دا سيلفا مستعد دائمًا للمشاركة في أي جهود لتعزيز السلام".
وأشار فييرا إلى أن المبادرة البرازيلية، التي يتم الترويج لها بالاشتراك مع الصين (مجموعة أصدقاء السلام) هي مثال جيد على رغبة البرازيل في خلق مساحة للحوار يمكنها "بناء مبادرة" لإيجاد حل سلمي لهذا الصراع.
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وأكد فييرا أن البرازيل تريد أيضًا مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية المعاصرة والتعددية القطبية وإصلاح الحوكمة العالمية.
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وبالإضافة إلى ذلك، تعد البرازيل مستورداً رئيسياً للأسمدة الروسية ومنتجاً رئيسياً للمنتجات الزراعية، وبالتالي فإن التعاون في المجمع الزراعي الصناعي يمكن أن يصبح أيضاً أحد مواضيع اجتماع الرئيسين الروسي والبرازيلي، كما أشار الوزير.
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين رئيسي البرازيل وروسيا، اليوم 9 مايو / أيار.
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