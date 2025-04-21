https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-قادة-البرازيل-وجنوب-أفريقيا-1099765638.html

بوتين يجري محادثة هاتفية مع قادة البرازيل وجنوب أفريقيا

بوتين يجري محادثة هاتفية مع قادة البرازيل وجنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ومع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T16:08+0000

2025-04-21T16:08+0000

2025-04-21T16:08+0000

روسيا

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جنوب أفريقيا

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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ونوقشت قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".وأضاف البيان أن "الرئيس الروسي هنأ سيريل رامافوزا والشعب الجنوب أفريقي بأكمله بمناسبة العيد الوطني لجنوب أفريقيا في 27 أبريل/نيسان. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أجرى محادثة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل توزيع جوائز "الخدمة" في منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا"، مؤكدا أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصحبوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد

https://sarabic.ae/20250421/بوتين-شجاعة-الروس-وثباتهم-يمكناهم-من-التغلب-على-أي-تهديد-1099757258.html

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