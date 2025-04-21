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بوتين يجري محادثة هاتفية مع قادة البرازيل وجنوب أفريقيا
بوتين يجري محادثة هاتفية مع قادة البرازيل وجنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ومع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T16:08+0000
2025-04-21T16:08+0000
روسيا
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جنوب أفريقيا
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ونوقشت قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".وأضاف البيان أن "الرئيس الروسي هنأ سيريل رامافوزا والشعب الجنوب أفريقي بأكمله بمناسبة العيد الوطني لجنوب أفريقيا في 27 أبريل/نيسان. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أجرى محادثة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل توزيع جوائز "الخدمة" في منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا"، مؤكدا أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصحبوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-شجاعة-الروس-وثباتهم-يمكناهم-من-التغلب-على-أي-تهديد-1099757258.html
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روسيا, أخبار البرازيل , جنوب أفريقيا
روسيا, أخبار البرازيل , جنوب أفريقيا

بوتين يجري محادثة هاتفية مع قادة البرازيل وجنوب أفريقيا

16:08 GMT 21.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ومع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ونوقشت قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

وتابع البيان: "نظرا لاهتمام الجانب الجنوب أفريقي بتسهيل البحث عن سبل حل الأزمة الأوكرانية سلميا، حدد بوتين موقف روسيا الأساسي بشأن ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان المصالح الأمنية الروسية".

وأضاف البيان أن "الرئيس الروسي هنأ سيريل رامافوزا والشعب الجنوب أفريقي بأكمله بمناسبة العيد الوطني لجنوب أفريقيا في 27 أبريل/نيسان. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".
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وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أجرى محادثة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات في روسيا: "تحدثتُ للتو مع رئيس البرازيل. تربطنا علاقات وثيقة للغاية، ويؤيد أصدقاؤنا وشركاؤنا دائمًا توسيع هذه العلاقات أفقيًا".

وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل توزيع جوائز "الخدمة" في منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا"، مؤكدا أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.
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بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد
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