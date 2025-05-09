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بوتين: العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد ونعمل دائما على تعزيز العلاقات بين البلدين
بوتين: العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد ونعمل دائما على تعزيز العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد، وأن موسكو تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:44+0000
2025-05-09T13:44+0000
2025-05-09T13:44+0000
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وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البرازيلي: "أود اليوم أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور تدريجيا، ويتم الحفاظ على الاتصالات على مستوى عال باستمرار".وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البرازيلي: "أتذكر بحماس محادثاتنا في روسيا والبرازيل. كانت تجري دائمًا في جوٍ من الود والتفاهم، وبطريقة عملية. وبفضل الاتصالات الشخصية إلى حدٍ كبير، نجحنا في بذل جهود حثيثة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".وبدوره، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن لولا دا سيلفا وبوتين سيناقشان الوضع حول أوكرانيا في الاجتماع.ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.تصويت.. برأيك ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازيةبوتين يجري محادثة هاتفية مع قادة البرازيل وجنوب أفريقيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الذكرى الثمانين للنصر
بوتين: العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد ونعمل دائما على تعزيز العلاقات بين البلدين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والبرازيل تتطور بشكل مطرد، وأن موسكو تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البرازيلي: "أود اليوم أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور تدريجيا، ويتم الحفاظ على الاتصالات على مستوى عال باستمرار".
وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البرازيلي: "أتذكر بحماس محادثاتنا في روسيا والبرازيل. كانت تجري دائمًا في جوٍ من الود والتفاهم، وبطريقة عملية. وبفضل الاتصالات الشخصية إلى حدٍ كبير، نجحنا في بذل جهود حثيثة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".
وذكرت صحيفة "إكزامي" في وقت سابق، أن رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يخطط لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارته إلى موسكو.
وبدوره، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف،
أن لولا دا سيلفا وبوتين سيناقشان الوضع حول أوكرانيا في الاجتماع.
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى
الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.